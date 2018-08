¿Quién "juzga" al juez?

Y ¿quién vigila al vigilante, en esta lucha de conciencias? En el momento que vivimos hemos de buscar una respuesta contundente a estas dos preguntas. Pero mientras no se dan los supuestos que garanticen una total limpieza en el cotidiano desarrollo de la vida política, malamente veremos la luz al salir del túnel.

No podemos esperar a que la justicia tenga que sentenciar casos de corrupción ya consumados, es esencial empezar a educar a las personas para que no lleguen a los límites de indecencia a los que nos tienen acostumbrados y me arriesgo a generalizar, porque creo que no debo atreverme a excluir a una mayor parte de aquellos que se mueven en el terreno de la política (y si aún quedan algunos honrados, les pido mis sinceras disculpas). Es cierto que en un principio todos parecen "presuntos", pero en cuanto se les investiga presentan sus "opacas credenciales". Lo que empieza como un todo por la Patria, termina como un todo por la pasta. Para llegar a estos límites de exigencia y transparencia absolutas, yo personalmente abogaría por un simple pero contundente decálogo. A.- Ver la honradez como única y necesaria forma de hacer política. B.- Erradicar la mentira para conseguir los objetivos marcados. C.- Obrar siempre en el único beneficio del ciudadano. D.-Que todas las metas conduzcan a un bien general. E.- Dar a todos el mismo trato sin discriminación por ideologías. F.- Que no existan diferencias sociales, todos somos iguales. G.- Humildad en el trato evitando intransigencias. H.- No olvidar que el respeto es fundamental para que tengan éxito las relaciones humanas. I.- Luchar por un estado óptimo del bienestar. J.- Aportar ganas e ilusión acompañados de una importante dosis de responsabilidad.

Leída mi exposición, se podrá pensar que me muevo en el país de las maravillas, pero como ciudadano busco una España muy distinta a la que me proponen quienes tienen que buscar soluciones y no lo hacer perdidos en una absurda demagogia, que solo conduce a "ninguna parte", cuando su obligación es cumplir con el mandato de las urnas. Han de entender que el tiempo no espera. Las decisiones han de ser concisas e inmediatas. Hay que luchar por los objetivos marcados. Si dejas pasar los días y no te arriesgas, nada importante va a suceder, pero al no asumir el necesario riesgo tú serás el primero en aburrirte.

Es necesario ser optimista y pensar que para hacer un largo camino es imprescindible dar el primer paso.