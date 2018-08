¿Quién reventó el pregón de las fiestas?

Una vez más, crece mi indignación cuando leo las manifestaciones de aquellos que se sienten ofendidos por las "reclamaciones legales" de los funcionarios del Concello de Pontevedra y que gravemente humillan a quienes tienen que representar con la mayor transparencia y limpieza y por el contrario los tildan de privilegiados Pienso que ignoran el verdadero significado de privilegio, según la RAE,: "Gracia o prerrogativa". En el caso de ser un privilegio remuneratorio, que es el que nos ocupa, se concede a una acción meritoria. Mérito es el que tienen los funcionarios soportando ser mandados por los politiquillos "de turno" a quienes lo único que les interesa es medrar a cuenta de lo que sea y a cualquier precio, en unos parámetros en donde desgraciadamente escasea una necesaria profesionalidad, que se paliaría con gente preparada y no limitados a mandatos de cuatro años. ¿Cómo se puede ser tan sensacionalista para decir que: la Policía Local reventó el pregón de las fiestas? Señor alcalde, ¿qué intereses defiende?, ¿a usted quién le paga?, y hablando de pagar ¿no le parece suficiente privilegio cobrar 69.000 euros al año?, ¿qué le parece que algunos de sus colaboradores cobren del Concello y de la Diputación?, ¿y los innumerables viajes que realizan con el pretexto de "la cuidad modelo?, ¿modelo de qué? No me parece extraño la actitud de quienes están endiosados en sus poltronas, pero a ese escaso público que se sintió molesto con las reivindicaciones de quienes les sirven todo el año, yo les preguntaría: Cuando ustedes van a una huelga (legal, por supuesto) y yo me veo perjudicado, ¿a quién le reclamo?...

En las fiestas participan quienes son felices y no tienen problemas , como ustedes que "viven como Dios". Un servidor público ha de tener más mesura en sus manifestaciones, me refiero a sus acusaciones sobre si el Partido Popular está detrás de quienes le realizan la protesta. Hechos de tal gravedad tendrán que demostrarse y si fuera mentira usted no sería digno de seguir en su cargo. Señor Lores cuando usted le dice a la prensa que en cierto modo ya contaba con esta protesta, intuyo que el que algo teme es que algo ha hecho mal. La soberbia y la generosidad son incompatibles.