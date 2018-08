Sobre o accidente nas Avenidas

Como adoita acontecer nesta nosa cidade, as liortas entre os máximos responsables políticos lévannos a non entender ren.

Agora é o espazo das disculpas e ninguén se responsabiliza dos feitos. A información espállase como a area na praia. As especulacións -unhas de boa fe e outras dirixidas para confundir- están á orde do día e non oín ningunha que me dera un dato concreto. E só preciso dous:

1. Según o proxecto de construcción, ten que ter a carga máxima por metro cadrado que pode soportar?

2. Que carga tiña o día do accidente no espazo que ocupaba a xente?

Son datos moi simples que dan moita información.