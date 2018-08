Bochornoso es otra cosa

Vaya por delante mi absoluta independencia y ausencia de filiación política. Me considero una persona libre y no condicionada por mandatos ideológicos o partidistas. A nadie odio y a nadie rindo culto. Quiero dejarlo claro con el fin de evitar encasillamientos o interpretaciones erróneas de lo que escribo.

El pasado domingo, un triste accidente durante la clausura del festival de O Marisquiño, al que me atrevo a calificar como uno de los símbolos de esta ciudad, estuvo a punto de ocasionar una catástrofe de incalculables dimensiones que, gracias a Dios, quedó en un gran susto y, esto, es lo que la inmensa mayoría de los vigueses y gallegos celebramos, otros por contra, y prefiero no dar nombres, estaban más preocupados de hacer política, con los heridos aún en el agua, mostrando una absoluta despreocupación por su estado. Cualquier persona decente y medianamente ética, no aprovecha esta desgracia para hacer política, al menos en esos momentos y, por supuesto, espera a que los técnicos y juzgados hagan su trabajo antes de señalar a nadie y faltar al respeto de los heridos y sus familias, más preocupados por su integridad que por la responsabilidad, que insisto, corresponde determinar a técnicos y juzgados y no a partidos políticos.

Al día siguiente, lo único que pudimos obtener del presidente de la Xunta, fue una declaración calificando los hechos de bochornosos.

Yo quiero comentarle, insisto, desde la independencia política e ideológica de la que presumo y desde el mayor de mis respetos hacia su cargo, que espero no oculte mi enfado, qué es lo que me parece bochornoso.

Bochornoso es que el presidente de la Xunta no se personase en ningún momento en el lugar de hechos.

Bochornoso es que mientras todas las cadenas nacionales se preocuparon por informar en tiempo real, la TVG continuó con su programación habitual, como si nada hubiese pasado. Gracias, por cierto, a FARO DE VIGO a través de redes sociales, por su excelente cobertura a pesar de sus pocos medios, "chapeau".

Bochornoso es que la sensación que los vigueses obtuvimos de los representantes locales de su partido, fue de alegría por lo que había sucedido y, le guste o no, esa fue la impresión que dieron.

Bochornoso es que el festival urbano más importante de España no cuente con el apoyo de la Xunta.

Bochornoso es que con la disculpa de castigar a Abel Caballero, al que nada me une, lleven ustedes ocho largos años castigando a esta ciudad y a sus ciudadanos, que no al alcalde, es más, creo que cada día lo fortalecen más.

Bochornoso es el perfil de las personas que su partido elige para representar a los vigueses y pido disculpas por estas palabras, tan duras como sinceras.

Bochornoso es que en esta ciudad, acostumbrada a conseguir todo por ella misma, con mucho trabajo y mayor esfuerzo, sin la menor ayuda de la institución que usted preside, no pueda realizar sus proyectos porque ustedes los paralizan y bloquean.

Todo esto, presidente, es bochornoso y no el desgraciado accidente que a punto estuvo de ser una verdadera tragedia.

Yo, como vigués y gallego que soy, le ruego encarecidamente que si se quiere pelear con el alcalde, lo haga en un ring y no en esta ciudad que exige igualdad de trato y el respeto que su institución le niega como norma.

No quiero cerrar esta carta sin antes felicitar a la organización de O Marisquiño por su solvencia tanto en la organización como en la gestión del accidente y a los servicios de emergencia que gestionaron la crisis. "Chapeu" también. Reciban todo mi apoyo y el mayor de mis respetos, al igual que las víctimas.