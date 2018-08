Juanes acaba de cantar y celebrar hace unos días en Castrelos su cumpleaños.

La noche del 9 de agosto, al cantar Juanes "Tengo una camisa negra", me acordé del día que compré mi primera camisa de cura en una tiendecita de Roma.

En la actualidad, la pobre ya no es lo que era. Está muy gastadita y, he de reconocerlo, desde entonces, he engordado un poco y en el cuello me aprieta un poco de más.

Sin embargo, no me la quitaría por nada del mundo. Al contrario, es un orgullo llevarla. Para los sacerdotes, más allá de ser una recomendación canónica, es signo de nuestra pertenencia a Dios y a la Iglesia. Para los demás, al vernos, resulta una señal inequívoca: ahí tienes un sacerdote.

Vestir de cura en ocasiones es estupendo: "Padre, rece por mi madre que está enferma", "padre, ¿me podría confesar?", "disculpe, ¿me puede bendecir esta medalla que me han regalado?".

Vestir de cura es, en muchas ocasiones, cada vez más doloroso: "¡Pederasta!", "me cago en...", "Ave María purísimaaaa", "¡cuervo!". Con todo no me la quitaría por nada del mundo.

Vestir de cura es, muchas veces, molesto sobre todo para la persona que te acompaña. Máxime si esta es mujer, joven y guapa. Las miradas se vuelven inquisitoriales y los comentarios resultan zafios y burdos.

Vestir de cura es transgresor. Y hoy eso está de moda.

Por todo esto y más, yo seguiré poniéndome mi camisa de cura. Y, al igual que Juanes, "A Dios le pido"que si me muero sea de amor y si gana el Celta todavía mejor. "A Dios le pido".