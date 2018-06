Con mi amigo, el más viejo y vecino del lugar, asistimos a la inauguración de un "cruceiro" que un alto funcionario de la administración local, ya viudo y jubilado, plantó delante de su casa. No nos pudimos negar, a pesar de ser en un lugar de abajo, al que siempre decíamos que era el culo del mundo. Ellos, en correspondencia, decían lo mismo de nosotros, que somos del lugar de arriba.

Llegamos ya cuando el cura echaba las últimas gotas de agua bendita. Y rezamos con todos los allí presentes. Luego pasamos a un amplio portalón -entrada a casa, piscina y huerta-, en donde una enorme mesa de roble, otrora fedataria de patronales fiestas acogía vasos, copas, diversos vinos y refrescos. En el centro dos enormes empanadas, que, pensando que era lo único que había para unos cuantos vecinos e invitados, pronto fueron espabiladas. Mi amigo cogía siempre la parte del centro. Mascullaba con la boca ocupada, que contra el "arró" no le gustaba esa parte. Agradecimiento y gratitud al anfitrión, porque no más vernos, nos sirvió unas grandes tazas para vino del Ribeiro, que mandó traer al momento.

Luego vino lo peor. Cuando ya creíamos que todo estaba hecho, trajeron chorizos, huevos, quesos, otras menudencias y sobre todo jamón. Y cuando, después de un tiempo, mismo llegándose a adivinar el hueso de la pata -bueno que estaba-, nos dimos cuenta de que había que marchar y despedirse.

Agradezco que mi amigo, quien adivinándome, me dio un fuerte cachete cuando iba a sermonear un chiste muy verde, propio del momento. Lo remendé, a pesar de que era muy bueno con otro totalmente inocente e infantil. El cura, un joven recién llegado a la parroquia, adivinó lo que se venía encima y se marchó. Contento y alegre se fue. Vaya que sí.

Al final, no sé, pero me da que, sin saberlo ni prevenirlo, mi amigo y yo, por milagro no acabamos otra vez en la taberna de la parroquia. O mismo en la casa de uno, por aquello de tomar la última.

Lo que sí recuerdo, aunque muy vagamente, es que, andando de vuelta a casa, íbamos a paso de procesión. Pero esto no era lo raro. Sino que él iba cantando a ritmo de viacrucis en latín unos responsos que recordaba de sus tiempos de sacristán y yo, deteniéndonos, le respondía, a veces.

El crucero quedó debidamente inaugurado. De ello damos fe. No podía ser de otra manera. La pena es que no pudimos decirle al anfitrión que la cruz, ahora al salir, parecía estar aún más desnivelada y que la Cruz de Santiago, que él decía, no era así. Tampoco era educado decírselo. Ni ocasión. Sobre todo despues de tan etílica y gratuita paparota.