Carteles en el Álvaro Cunqueiro

Quisiera hablar de Félix Ruibal Bernárdez, gerente del Área Sanitaria de Vigo. Tan solo quisiera compartir con todos una imagen que ví ya hace unos días y que no acabo de entender. Me refiero al vídeo en el cual este señor, ante un grupo de profesionales que le dedicaban unos "cánticos de protesta", despegaba unos carteles que estaban pegados en las paredes exteriores del Hospital Álvaro Cunqueiro. ¡¡¡Qué proactividad señor!!!

Espero la misma proactividad para echar una mano a los celadores, a las TCAE, a las enfermeras, a los doctores o cualquier otra categoría laboral de las personas que de él dependen en momentos críticos de ese hospital. Desconozco el contenido de dichos carteles, aunque por la reacción de los que allí estaban, me lo puedo imaginar. Este señor, con esa acción, demuestra pocas ganas de solucionar ningún conflicto sea el que sea. Este señor será muy bueno en lo que sea, como político, como profesional de la sanidad, pero me ha demostrado que como gestor de personas deja mucho que desear.

Escenas como la que he visto dicen muy poco a su favor y hablan a las claras del talante de esta persona. En línea con esa escena también he escuchado algunas vivencias de terceros con este señor, pero claro esas no las he visto, por lo que no puedo dar una opinión al respecto. Aunque bueno, es probable que la ciudad de Vigo agradezca a este señor tal actitud y lo que la misma conlleva, pues no en vano se están dando las mil y una versiones de diferentes canciones que son coreadas un día sí y otro también a diferentes horas, magnífica cantera para una futura OT. En este sentido y entre otras cosas, le han dedicado una versión de la famosa canción de Enrique y Ana, Amigo Félix, del año 1981. Creo que es excesivo solapar la figura de Félix Rodríguez de la Fuente con esta otra figura.