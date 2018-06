17 meses de espera para un examen de minusvalía

El pasado 19 de mayo leímos en su periódico que la Valedora do Pobo había instado a la Xunta a reducir la lista de espera para obtener el grado de incapacidad. En ese artículo firmado por Daniel Domínguez y datado en Santiago, se afirmaba que el presidente de la misma, sr. Feijóo, reconocía la necesidad de paliar el exceso de espera y el actual conselleiro, Rey Varela, anunciaba el aumento de equipos dedicados a realizar los exámenes para poder cumplir el plazo legal máximo de tres meses de espera, ya que la media en Vigo y Pontevedra era de un año. Les cuento mi caso, que supongo que representa a otros muchos en similar situación. En marzo de 2005 me reconocen una minusvalía del 33%. En diciembre 2015 sufro en 5 días dos ictus con resultado de hemiplejia izquierda completa. Por falta de información ya que nadie te informa de que se podía haber solicitado antes, espero hasta el alta médica para solicitar la revisión complementaria y el aumento de la minusvalía, y presento la mía en Vigo el 22.12.2016 (alta médica con secuelas a mediados de 2017 como p.m.r.). En varias ocasiones consulté personalmente el estado de mi expediente con resultado negativo y el 20.12.2017, presenté incluso una reclamación escrita. Hasta hoy, silencio administrativo. Consecuencia, 17 meses a la espera aún teniendo acceso la Administración a toda mi información médica, con el agravante de que si que si hubiera habido la información de oficio lógica ya que no me informaron de ese derecho no sé si por un silencio cómplice para disminuir las solicitudes, hubiera adelantado un año en la petición. Eso supera mucho el plazo legal de tres meses de espera, e incluso el anual de un año de retraso que dicen que hay de media y me parece un abuso que ni siquiera tengan a bien responderme.