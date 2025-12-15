Joan Roig, el primer alcalde que dimite por el cambio climático: "Es asfixiante luchar contra un monstruo gigante y cada vez más devastador"

En los últimos siete años, la pequeña localidad de Alcanar (Montsià), situada en el extremo sur del litoral de Tarragona, ha sufrido cinco grandes catástrofes naturales que han dejado una profunda herida en el territorio y en sus habitantes. Según explica su hasta ahora alcalde, Joan Roig, las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y los temporales cada vez más extremos "han convertido la emergencia en rutina" y han obligado al ayuntamiento a activar medidas inéditas como la creación de los primeros planes para expropiar viviendas en zonas de alto riesgo que, colateralmente, han dado lugar a los primeros refugiados climáticos en Catalunya.

"No hemos tenido tiempo de levantar cabeza tras una catástrofe porque en seguida ha llegado otra", explica el edil en una entrevista telefónica con EL PERIÓDICO que, de golpe, se ve interrumpida tras la llegada de un mensaje ES-Alert por posibles inundaciones en el municipio. "La nueva normalidad es esta, una concatenación de catástrofes", explica el alcalde horas después de anunciar su dimisión por el "agotamiento físico y mental" derivada de lidiar frente a los desastres del cambio climático en el municipio.

Roig explica su decisión, anunciada durante una entrevista con el programa Salvados, como el desenlace de una "lucha asfixiante" y "desigual" entre un municipio pequeño como es Alcanar y un "monstruo gigantesco y cada vez más devastador" como es el cambio climático. Una batalla que, según relata, ha ido minando de forma progresiva su resistencia física y emocional para continuar al frente del consistorio.

La sensación permanente de ir a remolque de los acontecimientos, sin tiempo para recuperarse ni para planificar a largo plazo y de "tener que hacer frente con recursos limitados a una amenaza estructural que desborda las competencias municipales", acabó por convencerle de que no podía seguir liderando el ayuntamiento en las condiciones que impone la nueva realidad climática. "Me preocupa lo que hemos vivido pero, sobre todo, lo que vendrá a partir de ahora", relata.

Hace justo un año, Roig impulsó la creación de la primera mesa de expertos para evaluar de forma rigurosa el impacto del cambio climático en Alcanar y definir posibles respuestas ante este fenómeno. De aquel trabajo colectivo, en el que participaron especialistas en urbanismo, geología, geografía y meteorología, surgió un informe técnico de más de 300 páginas en el que por primera vez se detallaron medidas concretas para mitigar los efectos del caos climático en el municipio. Entre ellas, la demolición de algunos hogares e infraestructuras situados en zonas inundables.

"Las soluciones ya las tenemos, lo que nos falta son recursos para llevarlas a cabo", resume Roig, subrayando que el principal obstáculo para pasar de los diagnósticos a la acción no es la falta de conocimiento, sino la ausencia de financiación suficiente por parte de las administraciones.

"La era de las promesas y de los discursos políticos se ha agotado. Ahora lo que necesitamos es pasar a acciones concretas, guiadas por la ciencia y desplegadas con convicción a pequeña y gran escala", afirma Roig. "Los científicos son quienes deben guiar el camino de los políticos y no al revés. Los único que debemos hacer los responsables públicos es escuchar qué dicen los expertos y reunir recursos para ejecutar esas acciones", sostiene el edil quien defiende que las políticas climáticas deberían ser la prioridad de todas las administraciones ya que "son la única herramienta que tenemos para minimizar daños y salvar vidas". "Nos hemos acostumbrado a que tras el paso de un temporal hay que hacer balance de daños. Hasta ahora hemos asumido que estos episodios conllevan daños materiales y económicos. Pero si seguimos así, en los próximos años vamos a tener que hablar de pérdidas humanas tras cada temporal", argumenta.

Mensaje frente al negacionismo

El caso de Alcanar, afirma Roig, ha marcado un punto de inflexión en la lucha climática en Catalunya porque "por primera vez, una pequeña localidad ha logrado mostrar la gravedad del cambio climático y la urgencia de actuar". "Nuestra historia ha hecho que la Generalitat tome conciencia real del riesgo y se comprometa a dotar de recursos para proteger vidas y retirar viviendas de las zonas inundables".

Según explica el edil a este diario, su consistorio está ultimando junto al Govern el plan para expropiar una decena de hogares que se encuentran en el barranco del Llop y que sufren inundaciones con cada temporal que alcanza a la zona. "La solución suena radical, lo sé, pero no hay otra. La situación no solo ha empeorado en los últimos años sino que sabemos que irá a más por culpa del cambio climático. Y no solo en Alcanar, sino en todos los municipios como este expuestos a los extremos climáticos", afirma.

El discurso de Roig resuena con aún más fuerza en un contexto en que, tras el auge de movimientos reaccionarios, el negacionismo se está infiltrando en ayuntamientos de toda España y está empezando a echar atrás medidas climáticas impulsadas en los últimos años. "Quienes niegan el cambio climático no deberían ocupar cargos públicos. Ignorar o minimizar el problema es un acto de irresponsabilidad frente a la ciudadanía, frente a la ciudad y frente al sentido común. Los políticos deberían ser quienes trabajan para avanzar, no quienes bloquean el progreso", sostiene el edil. "A estas alturas no deberían hacer falta más pruebas sobre la gravedad del problema. Pero si aún así alguien sigue dudándolo, que venga a Alcanar y le enseñaremos en primera persona qué es el cambio climático y por qué urge tanto actuar", afirma Roig.

Marc Chavalera, nuevo alcalde

Con la marcha de Roig, el nuevo alcalde de Alcanar será Marc Chavalera, economista y hasta ahora concejal de Economía y Hacienda del ayuntamiento. Según ha explicado la formación local de ERC en un comunicado, propondrán al edil como candidato a la alcaldía —sin concretar todavía la fecha del relevo— por considerarlo "la persona idónea" y por ofrecer "la capacidad y las cualidades adecuadas" para liderar el municipio.

Roig deja la política para iniciar una etapa como docente

El grupo municipal ha agradecido "la plena y absoluta dedicación" de Joan Roig, y ha valorado que su salida de la política para iniciar una etapa como docente "representa una manera diferente" de dejar las instituciones, "sin puertas giratorias ni cobro de favores", y como resultado "de una transición trabajada y digna". ERC gobierna en Alcanar junto al PSC, con quien pactó a finales de septiembre para recuperar la mayoría absoluta que los republicanos habían perdido tras la destitución de una concejala del grupo por presuntas irregularidades.