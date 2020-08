La contaminación del aire amenaza a los polinizadores

Nuestro aire es lo único que nos rodea a todos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 9 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo se encuentran ahora en India. Sin embargo, casi no tenemos idea de cómo la contaminación del aire está afectando a otros organismos que respiran el mismo aire que nosotros.

Los científicos del Grupo de Ciencias de la Vida de Bangalore, en la India, han comprobado la contaminación del aire podría ser devastadora para los organismos en los que más dependemos para nuestro propia supervivencia, como la abeja melífera, según una de las primeras investigaciones en el mundo para tratar de abordar los impactos fisiológicos y moleculares de la contaminación del aire en plantas y animales silvestres.

La 'Apis dorsata', o la abeja melífera asiática gigante, no solo es una residente común de las ciudades indias, sino que también contribuye de manera importante a la seguridad alimentaria y los ecosistemas de la India. Esta abeja produce más del 80% de la miel del país y poliniza más de 687 plantas solo en Karnataka.

El 75% de las especies de cultivos dependen en cierta medida de los animales, y en su mayoría insectos, para su producción. India es el mayor productor de frutas y el segundo mayor productor de hortalizas del mundo.

Dirigido por Shannon Olsson, del Centro Nacional de Ciencias Biológicas (NCBS) de Bangalore, Geetha Thimmegowda y sus colegas se embarcaron en un estudio de cuatro años de más de 1.800 abejas silvestres publicado esta semana en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

A través de una serie de experimentos junto con el experto en abejas, el doctor Axel Brockmann, del NCBS, y el investigador cardiovascular doctor Dandipany Perunderai, del Instituto de Ciencia de Células Madre y Medicina Regenerativa (inStem) y el Instituto Cardiovascular Knight, los científicos encontraron que las abejas gigantes asiáticas de las áreas más contaminadas de la megaciudad de Bangalore presentaban tasas de visita de flores más bajas que en las áreas menos contaminadas.

Las abejas de áreas más contaminadas también mostraron diferencias significativas en la ritmicidad cardíaca, el recuento de células sanguíneas y la expresión de genes que codifican el estrés, la inmunidad y el metabolismo.

Al repetir estos experimentos con 'Drosophila' criada en laboratorio, se encontraron efectos similares, lo que sugiere que el impacto de la contaminación del aire no es específico de una especie ni probablemente sea el resultado de otros factores ambientales.

La doctora Hema Somanathan, que estudia el comportamiento de las abejas y la ecología de la polinización en el Laboratorio de Ecología Evolutiva y del Comportamiento (BEE) del Instituto Indio de Educación e Investigación Científica, precisa que "el estudio se realizó con abejas silvestres que visitan las flores de forma natural en la ciudad de Bangalore y no en ensayos de laboratorio con abejas melíferas criadas en cajas de colmena que ya pueden estar estresadas o inmunodeprimidas".

"Por lo tanto, en mi opinión --continúa-- este estudio nos proporciona pruebas sólidas de no todo va bien con nuestras abejas silvestres. Dada la escala de la alteración del paisaje y la urbanización en la India, se espera que estos efectos sean generalizados y probablemente empeoren con el tiempo".

Asimismo, que encontraron que más del 80% de las abejas recogidas de los punto moderada y altamente contaminados murieron en 24 horas. Estos niveles de RSPM fueron similares a las pautas del 'Objetivo intermedio II' propuestas por la OMS.

Con este fin, Arunabha Ghosh, fundador y director ejecutivo del Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua de la India , señala que "hasta ahora, gran parte de los estudios sobre la calidad del aire en la India han considerado las fuentes de contaminación o el impacto en la salud humana y, hasta cierto punto, en la productividad económica. Este estudio cubre un terreno nuevo e importante al examinar el impacto de la contaminación del aire en los polinizadores, que tendría serias implicaciones para la producción agrícola en la India. Tales hallazgos subrayan aún más la necesidad de elevar los estándares de calidad del aire ambiental de la India".