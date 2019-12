Acuerdo de la Unión Europea para descarbonizar la economía en 2050

Los líderes de la Unión Europea lograron este jueves fijar el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, emitir solo el CO2 que pueda absorber la UE, aunque Polonia no se sumó al acuerdo.



"Acuerdo para la neutralidad climática en 2050. El Consejo Europeo consigue un acuerdo en este importante objetivo", escribió en Twitter el presidente del Consejo, Charles Michel, sin mencionar que tras una negociación de más de nueve horas Polonia no se sumó al acuerdo, lo que supone que el pacto no es legalmente vinculante.





Minutos después, y en una declaración a la prensa sin preguntas, Michel reconoció que Varsovia mantiene el bloqueo."Para un Estado miembro es necesarioy tendremos ocasión de volver sobre el tema de ese país en junio de 2020", dijo el político belga.Los líderes de la UE intentaron alcanzar la unanimidad para desprenderse del CO2 a mitad de siglo en la cumbre europea del pasado mes de junio, pero el objetivo fue vetado entonces por Polonia, Hungría, República Checa y Estonia.