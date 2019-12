Comprometidos por un mundo más sostenible

Uno de los principales problemas que estamos viviendo son las consecuencias del cambio climático. No existe ningún país en el mundo que no experimente los efectos negativos que está ocasionando. El calentamiento global causa cambios permanentes en el sistema climático y las consecuencias resultaran irreversibles. Si no lo frenamos, la temperatura media podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y a día de hoy, han crecido un 50% respecto a 1990. También las catástrofes relacionadas con el clima que conllevan anualmente importantes pérdidas económicas y humanas.

Y es que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana y una amenaza para el futuro de nuestro planeta. Por eso es el momento de que actuemos y hagamos frente al problema para poder construir un mundo más sostenible.

Todos jugamos un papel fundamental en esta lucha que nos afecta a todos a nivel individual. Pero las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad y con el planeta.Están aportando soluciones climáticas apostando por la innovación, inversiones en eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. Para ello, muchas de ellas se han unido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 que incluye 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Todos ellos están enfocados hacia una apuesta por innovación, el aprovechamiento energético, la producción y el consumo responsable y la actuación contra el cambio climático, protegiendo los ecosistemas y haciendo sostenibles las ciudades y comunidades.

Estos desafíos requieren, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), inversiones públicas y privadas. En este sentido, desde la constitución de la Agenda 2030, 'la Caixa' ha tomado un papel activo para promover la necesidad de un planeta sostenible.

La entidad fue invitada a participar en la 74 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 25 de septiembre, en Nueva York. Este encuentro contó con la presencia de las mayores fundaciones privadas del mundo y se compartieron buenas prácicas con el fin de conseguir potentes alianzas transaccionales.

'La Caixa' ha contado este año con un presupuesto aproximado de 545 millones de euros. Los programas sociales, científicos, educativos y culturales de la entidad están directamente vinculados con los ODS. Cada año se impulsan más de 50.000 iniciativas que llegan a casi 15 millones de personas en el mundo, de las cuales 12 millones se desarrollán en España.

ODS 1: El fin de la pobreza, especialmente infantil. En 2018 se invirtieron 101,7 millones de euros en CaixaProinfancia con el fin de romper la correa de transmisión de la pobreza hereditaria y atender a menores en situación de vulnerabilidad y a sus familias.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades." La Caixa" invierte en investigación médica para superar retos tan grandes e importantes para la sociedad como curar el cáncer, prevenir el alzheimer o descubrir una vacuna contra el sida. Sus programas de atención al final de la vida, investigación médica, becas y cooperación han invertido este año 142,6 millones. Se impulsan más de 800 proyectos y becas de investigación en los que participan más de 2.200 investigadores y se han otorgado cerca de 5.000 becas de excelencia.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, de calidad y equitativa. El programa Edu- Caixa apuesta por la transformación educativa con el fin de responder a las necesidades digitales de la sociedad en el siglo XXI. El pasado año participaron 2,1 millones de alumnos de 8.300 colegios de España. Traspasando fronteras, ProFuturo es un proyecto de la entidad junto a Fundación Telefónica que apuesta por la alfabetización digital en entornos vulnerables.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El acceso al mundo laboral es fundamental para la integración social. Para ello existen programas como Incorpora, para personas en riesgo de exclusión o Reincorpora, para la integración sociolaboral de personas internas en centros penitenciarios. El año pasado se invirtieron 42,7 millones de euros y se consiguieron 38.000 inserciones laborales.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. La entidad está implicada en la divulgación cultural y científica, donde mantiene centros como Caixa-Forum, CosmoCaixa, el centro de pensamiento y reflexión Palau Macaya y distintas exposiciones itinerantes. A esto se han destinado más de 118 millonesde euros en el último año.

ODS 13: Medidas para combatir el cambio climático. A nivel interno, 'la Caixa' tiene un firme compromiso con la reducción del consumo de combustibles fósiles y de la generación de residuos, mantener un balance de emisiones y promover una cultura de la sostenibilidad medioambiental dentro de la organización.

Además de estar comprometidos con estos ODS directamente, 'la Caixa' está de forma omnipresente en el ODS 5: Igualdad de género, que se trabaja desde la concienciación de la importancia de la igualdad en los colegios, la inserción sociolaboral y el empoderamiento de las mujeres; el ODS 10: Reducción de la desigualdad; ODS 11: Ciudades sostenibles; y ODS 15: Vida de ecosistemas sostenibles.