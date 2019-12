La banca responsable en la lucha contra el cambio climático

Madrid acoge entre el 2 y el 13 de diciembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 25) con el objetivo de alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones que permitan combatir los efectos del cambio climático. Está previsto que acudan al evento unas 25.000 personas de 200 países.

En la cumbre se revisarán los asuntos pendientes para la puesta en funcionamiento del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En este contexto, Banco Santander reafirma su compromiso con la lucha contra el cambio climático siendo uno de los patrocinadores del evento. Además, con el fin de apoyar a sus clientes ayudándoles en la transición hacia una economía verde, Santander anunció recientemente que facilitará la movilización de 120.000 millones de euros de 2019 a 2025 y 220.000 millones entre 2019 y 2030 en financiación verde para ayudar a abordar el cambio climático.

La presidenta de Santander, Ana Botín, intervendrá en la mesa redonda Financing the Paris Agreement: how to mobilise private investors? que se celebra el próximo 10 de diciembre. En la mesa estará acompañada por Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa del Gobierno de España; Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer.

Además, Botín será una de las participantes en la conferencia New Climate Leadership de UNEP FI, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. En la cumbre, Santander también tendrá presencia en los almuerzos ofrecidos a los primeros ministros y jefes de Estado o de Gobierno y el secretario general de la ONU, con motivo del arranque de la cita. También organizará varias conferencias como 'Universities and Fundación Universia' o 'Inversión sostenible, inversión del futuro'. También un encuentro de la Red de Cátedras Santander de RSC.

Los expertos en Sostenibilidad de Santander también participarán como invitados en varias mesas o paneles internacionales.

La banca, papel clave

Los bancos juegan un papel clave en la financiación del crecimiento ecológico y en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En este sentido, Banco Santander comunicó que era uno de los miembros fundadores firmantes de los Principios de Banca Responsable, mediante los que se compromete a alinear estratégicamente su negocio a los ODS y al Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. "Tenemos que apoyar el crecimiento inclusivo y sostenible en todo el mundo para que las empresas creen empleo, facilitar la inclusión financiera y combatir el cambio climático", señala Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Ciudad Fianciera del Santander en Boadilla del Monte (Madrid).

El punto de partida de su compromiso del plan global de emisiones sostenibles fue con el lanzamiento de un bono verde de 1.000 millones de euros el pasado octubre. Con los fondos del bono emitido, que tuvo gran aceptación por parte de los inversores, la entidad financiará proyectos de energía renovable (eólica y solar).

La banca juega un papel fundamental en la transformación del sector energético. Por ello, Santander ha aumentado su participación en la financiación de proyectos de energías renovables en los últimos años. En 2018 participó en la emisión de bonos verdes por un total de 730 millones de euros y en emisiones de préstamos sindicados ESG por un valor de 2.017 millones de euros.

Los bancos juegan un papel fundamental en la transformación del sector energético

Asimismo, para contribuir con la estrategia Europa 2020 y ayudar al Gobierno español a alcanzar sus objetivos de energías renovables, Santander firmó en 2018 una línea de crédito de 200 millones de euros para la construcción de centrales de energías renovables.

También está trabajando en la financiación de vehículos de bajas emisiones de CO2, eléctricos e híbridos. En nuestro país, Santander cuenta con una flota viva de financiación de 24.665 vehículos de estas características.

Otra de las líneas de actuación del banco es la financiación de iniciativas agrícolas que promueven la conservación de los recursos agrícolas. En España lanzó App Agro, que ofrece a los agricultores noticias de última hora, relacionadas con subvenciones públicas, información sobre productos agrícolas y precios de los cultivos.