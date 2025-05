Un tiktoker defiende la belleza de Vigo: «Estoy harto de que digan que es feo. No lo están sabiendo apreciar»

Como vigués seguro que más de una vez habrás escuchado eso de que «Vigo es feo», una creencia que se ha extendido más allá de la ciudad y que incluso algunos visitantes vienen pensando la primera vez que llegan aquí.

Eso le ha ocurrido a Marcos Rouder. Este creador de contenido estuvo pasando unos días por Vigo y vio en primera persona que esa opinión no es cierta. «Estoy harto de que digan que Vigo es feo. Yo creo que es como el arte, simplemente que no lo están sabiendo apreciar».

Por eso mismo, él se ha propuesto desmontar esta creencia mostrando 3 sitios «muy bonitos» de la ciudad. Su primera recomendación es el parque de la Alameda en la Plaza de Compostela. «Un sitio súper apacible en medio de la ciudad», dice. Y de ahí irte al Puerto de Vigo.

Dar un paseo por el Parque de la Alameda, recorrer el puerto de Vigo, o bajarte a ver el atardecer en una de las playas cerca de Samil… Estos son solo algunos de los planes que puedes hacer si estás por aquí, para darte cuenta de ✨VIGO ES PRECIOSO✨ (Viva Vigo, ¡me cago en tal!) 🕺🏽

«Como en todas las ciudades hay edificios que no son tan bonitos, pero como ahora se lleva lo vintage...», dice.

Pero si de verdad sigues pensando que Vigo es feo, Marcos te recomienda darte un paseo por el Casco Vello. «Es literalmente como si hubieras viajado en el tiempo».

Para terminar su ruta, no podía faltar la playa de Samil para «ver el atardecer que tiene unas vistas preciosas».

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos apoyaron su defensa de la ciudad. «Mi ciudad es preciosa y no pienso discutir con nadie», «Vigo es una ciudad preciosa. El Castro, Samil, Castrelos, la Guía, el Vao, el náutico, Coruxo...lo que pasa que hay que patearse la ciudad», «la gente que dice que Vigo es feo no conoce Vigo», «Vigo es maravillosa con mar, montaña y comes súper bien», fueron algunos de los comentarios del vídeo.

Pero también ha habido hueco para los haters. «Vigo es horrible, pero podría ser peor. Podría ser Ferrol», «si quieres ver un sitio muy bonito en Vigo, te vas a la estación y coges un tren a A Coruña», escribieron otros.