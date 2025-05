Un turista desata la polémica al presumir de «las mejores vistas» de Ourense: «La intención es lo que cuenta»

Una de las prácticas más comunes que realizamos a la hora de viajar es compartir nuestra experiencia a través de fotos y vídeos. Pero si antes solo lo hacíamos con nuestro entorno cercano, ahora lo habitual es compartirlo con todo el mundo en redes sociales.

Esto hace que nuestros recuerdos del viaje puedan llegar a casi cualquier persona... y hasta generar debate. Así ha ocurrido con la escapada a Ourense de un hombre llamado Salva (@sjimesjw5od), que se autodefine como «viajero» y comparte en su perfil de TikTok los lugares que visita.

Uno de sus últimos destinos ha sido la ciudad de As Burgas. El hombre se alojó en el hotel Barceló de Ourense, situado en el centro, y publicó un vídeo mostrando las vistas desde su balcón que, en su opinión, eran «las mejores vistas de Ourense».

Debate en TikTok: ¿son las mejores vistas?

«Estas son las vistas desde el Hotel Barceló de Ourense. Simplemente espectacular», afirma Salva en su vídeo. Sin embargo, la sección de comentarios no ha tardado en llenarse de comentarios en desacuerdo con sus palabras.

«Como ourensano que soy, te digo que eso no son buenas vistas, estás en pleno centro...», comentaba un usuario, a lo que el viajero respondía «¿y qué pasa, en el centro no hay buenas vistas?». El vídeo ya acumula más de 200 comentarios y un millar de 'me gustas'.

Entre comentarios como «la intención es lo que cuenta» o «para mí buenas vistas sería si hubiese mar...arena...soy gallega, qué le vamos a hacer», también hay quien valora al igual que Salva la panorámica del centro de Ourense: «Un privilegio ver el parque de San Lázaro y estar pegado a la calle principal del Paseo. Estás en pleno corazón de Ourense».

El hotel Barceló es el edificio más alto de toda la ciudad, como han valorado algunos usuarios, pero está claro que su posición como mejor atalaya de Ourense es objeto de debate.