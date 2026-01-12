Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La pizzería más empática y animalista ante el deseo de un cliente con el corazón roto: «Vivo solo, me dejó mi chica y cumplo 23 años»

Un joven que estaba de aniversario solicita un favor en su pedido y el establecimiento no solo cumple su deseo, sino que le da un consejo para combatir su soledad: «Adopta un perrito»

La pizzería le puse el número 23 con peperoni en su pedido. / FDV

Marta Clavero

Un joven que el día de su cumpleaños encargó una pizza a domicilio, solicitó un deseo en su pedido: «Cumplo 23 años y estoy de bajón porque hace 2 días me dejó mi novia. Vivo solo, con mucho tiempo libre dándole vueltas a la cabeza. ¿Podrían poner el número 23 con el pepperoni? (si se puede)».

Dicho y hecho. El establecimiento le mandó su pedido con ese requisito que el joven cliente había solicitado. Pero la pizzería fue más allá y le dio un consejo para combatir su soledad y superar así esa ruptura sentimental.

Además de ese número 23 diseñado sobre la masa con tiras de peperoni, el local le dejó una nota en la caja de la pizza que emocionó a todos en redes sociales: «Si tienes un piso para ti solo y mucho tiempo libre, adopta un perrito. Verás lo rápido que te olvidas de tu chica. ¡Felicidades!».

