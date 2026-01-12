La pizzería más empática y animalista ante el deseo de un cliente con el corazón roto: «Vivo solo, me dejó mi chica y cumplo 23 años»
Un joven que estaba de aniversario solicita un favor en su pedido y el establecimiento no solo cumple su deseo, sino que le da un consejo para combatir su soledad: «Adopta un perrito»
Un joven que el día de su cumpleaños encargó una pizza a domicilio, solicitó un deseo en su pedido: «Cumplo 23 años y estoy de bajón porque hace 2 días me dejó mi novia. Vivo solo, con mucho tiempo libre dándole vueltas a la cabeza. ¿Podrían poner el número 23 con el pepperoni? (si se puede)».
Dicho y hecho. El establecimiento le mandó su pedido con ese requisito que el joven cliente había solicitado. Pero la pizzería fue más allá y le dio un consejo para combatir su soledad y superar así esa ruptura sentimental.
Además de ese número 23 diseñado sobre la masa con tiras de peperoni, el local le dejó una nota en la caja de la pizza que emocionó a todos en redes sociales: «Si tienes un piso para ti solo y mucho tiempo libre, adopta un perrito. Verás lo rápido que te olvidas de tu chica. ¡Felicidades!».
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo