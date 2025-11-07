Belén Moldes, participante viguesa de la nueva edición de Gran Hermano: «Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo»

Anoche arrancó la vigésima edición de Gran Hermano y ya conocemos a los 19 concursantes anónimos que participarán en el popular reality. Este año, el concurso contará con participación viguesa y estamos seguros de que dará mucho que hablar.

El reality ha repetido la fórmula de su anterior edición manteniendo el casting abierto hasta la misma gala de estreno. La mayoría de aspirantes se han enterado de su selección en directo, dando lugar a momentos muy emocionantes, como el vivido por nuestra protagonista.

Desde la feria de atracciones montada en el parking de Mediaset, Nagore Robles con ayuda de Payasín ha desvelado la identidad de la concursante gallega: Belén Moldes García.

Una viguesa en 'GH 20'

Belén tiene 41 años y se dedica a la moda a través de su tienda de ropa online BShop. Se define como «modelo curvy» y asegura que llega al programa con las ideas «muy claras».

«Soy una persona completa», aseguró ayer durante su presentación. La concursante deja clara sus raíces gallegas, pero ahora mismo vive en Cataluña.

Una de las curiosidades que más se ha destacado en su presentación es que ya se había presentado al casting en la edición de Nagore. Al conocer que era la elegida para entrar en la casa de GH, la viguesa ha asegurado: «Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo».

Belén se convierte en concursante oficial de Gran Hermano 👁️ #GHEstreno pic.twitter.com/D1IYYaZ9bL — Gran Hermano (@ghoficial) November 6, 2025

La gallega se presenta como una persona enérgica, con mucha potencia y sin complejos. Estamos seguros de que su personalidad dará mucho que hablar en este GH 20.