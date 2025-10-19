Un estudio relaciona tu nombre a un cociente intelectual concreto: cuidado si te llamas así...

La Universidad de Stanford anunció meses atrás los resultados sobre una investigación un tanto peculiar. Está claro que a mucha gente no le gusta ser encasillada, sobre todo sin habérselo ganado. Para bien o para mal. El caso es que más de 200.000 personas de España han sido señaladas como potencialmente «menos inteligentes» sólo por tener un determinado nombre.

Vamos, aseguran que los nombres propios de las personas están relacionados con el cociente intelectual. Los científicos lo dicen, eso sí, basándose en un trabajo en el que participaron hasta 70.000 personas. Tras analizar a toda esa gente, han concluido que las personas que se llaman Aline, Jonathan o Sara... están por debajo de la media intelectual. Pero, vamos, que bastante por debajo. En el caso de las Aline y Sara, cuentan con una media de CI de 82, mientras que los Jonathan se llevan la palma con sólo 80. Recordemos que el Cociente Intelectual medio ronda los 100 (la mayoría de la población se encuentra entre 90 y 109).

200.000 afectados en España

Para desgracia de los señalados, el INE identifica a más de 200.000 personas que se llaman Jonathan o Sara. Tanto el nombre como el CI tienen varios matices, ya que lo primero es decidido generalmente por los progenitores y lo segundo viene dado inicialmente por la genética de los mismos.

Queda claro que quizá si se realizara este estudio concretamente en España, otros podrían ser los nombres de los menos agraciados intelectualmente. Quién sabe. Por si alguien, se llame Jonathan, Sara o de cualquier otra manera no lo sabe, Stanford está en EEUU.

Pd: Acudir ahora al registro a cambiarse el nombre no les dará un 20% más de CI con la firma.