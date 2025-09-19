El coruñés Tinho enseña en Operación Triunfo la canción de Doraemon en gallego: «No sabíamos que lo necesitábamos»
Martín Yáñez empieza a conquistar a sus compañeros con su simpatía
A. R.
Tras haber entrado en la academia de Operación Triunfo en la Gala 0 del lunes, el coruñés Martín Yáñez, 'Tinho', ya comienza a conquistar a sus compañeros con su simpatía.
En un vídeo compartido por las cuentas oficiales del programa de Prime Video, se ve al concursante enseñando a su compañera Salma de Diego cómo es el inicio de la serie Doraemon en gallego. «La versión que no sabíamos que necesitábamos», ha destacado en Instagram la cuenta oficial de OT de la popular serie del gato cósmico.
En un vídeo más completo compartido en la cuenta de youtube del reality puede verse la escena completa y cómo la cantante Salma de Diego insiste en aprenderla.
