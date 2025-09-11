Alexandra López, profesora de española en EEUU: «Me compré un piso con mi primer sueldo»

A pesar de la inseguridad, el giro autoritario en la política y la existencia de un sistema sanitario privado que deja fuera a quienes no pueden pagar, Estados Unidos continúa siendo un imán para miles de personas.

La promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo sigue viva y se refuerza con historias concretas de quienes han logrado mejorar su nivel de vida.

Una de ellas es la de Alexandra López: una joven murciana que hoy trabaja como profesora universitaria en California y que ha relatado su experiencia en programas de televisión como 'Y Ahora Sonsoles' y 'Ya es verano' en Antena 3.

De Murcia al sueño americano

Mientras que estudiaba dos carreras en la Universidad de Murcia a la vez que, como tantos otros jóvenes españoles, compaginaba los estudios con trabajos en centros comerciales para poder cubrir sus gastos se encontró con que le «costaba mucho compaginar los estudios con el trabajo y luego pagar salidas con amigos y con mi pareja del momento».

El punto de inflexión llegaba cuando empezó a vivir experiencias en el extranjero: durante su segunda carrera pasó por Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Allí se dio cuenta de que incluso con pequeños trabajos, como dar clases particulares, podía ganar más que en España. Esa constatación fue el inicio de un camino que la llevó a asentarse de manera definitiva en California.

Hoy Alexandra cobra 120.000 euros anuales como profesora universitaria en Estados Unidos. Una cifra muy por encima de lo que percibiría en España con el mismo perfil, donde apenas superaría los 35.000 euros. Ella misma lo resumió así: «Soy española y aquí en Estados Unidos no se habla abiertamente de sueldos, pero a mí no me importa decirlo. Estoy en las seis cifras anuales».

El coste de vida, el otro lado de la balanza

Ahora bien, ganar más también significa gastar más: la profesora reconoce que el coste de vida en California es muy alto. Una salida a cenar para dos, sin grandes lujos, ronda los 100 dólares más la propina. A eso se suma la sanidad, uno de los mayores gastos de cualquier estadounidense: «un porcentaje de tu salario bisemanal va directamente a tu seguro médico y tú puedes elegir los beneficios que quieres». Sin embargo, incluso pagando ese seguro, un problema de salud grave puede alcanzar cifras astronómicas: un trasplante, por ejemplo, rondaría los 80.000 euros.

Aun así, Alexandra lo tiene claro: «Sí que es verdad que cobramos más, pero el coste de vida es muy elevado. Sin embargo, el margen que me queda de mi salario es más aquí de lo que sería en Murcia».

Lo más llamativo de su relato es cómo con su primer contrato fijo en la universidad pudo acceder a una hipoteca. De hecho no tardó en comprarse una vivienda en California, un escenario que ella misma subraya como prácticamente inalcanzable para la mayoría de jóvenes españoles en la actualidad: «Cuando conseguí mi primer trabajo en la facultad de Medicina ya me compré mi casa porque me dieron la hipoteca».

El caso de Alexandra no es una excepción: según los últimos datos, más de tres millones de españoles residen en el extranjero, una cifra que sigue aumentando año tras año. Profesores, médicos, ingenieros… perfiles altamente cualificados que buscan fuera lo que España no les ofrece: salarios ajustados al coste real de la vida y oportunidades de progresar.