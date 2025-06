Un joven peruano residente en Vigo estalla contra las críticas a su gallego: «¡No te burles, enséñame!»

Víctor es de Perú y lleva ya ocho años viviendo en Galicia. Concretamente, reside en Vigo.Tras tanto tiempo aquí, ha decidido abrir un perfil en TikTok para enseñar a otros migrantes «dónde vas a ir, dónde no puedes ir, dónde vas a comer» y se ha propuesto hacer la mayoría de su contenido en gallego.

Sin embargo, tras varios vídeos publicados, la paciencia del joven ha empezado a agotarse por las críticas que, denuncia, ha recibido por su intento de hablar en gallego. Así lo ha manifestado en sus últimas publicaciones, en las que tirando de humor, se queja de la situación.

«Sinceramente, estoy hasta los c*j*nes de explicar que no soy gallego. ¿No ves mi cara de latina?», proclama Víctor ante la cámara mientras pasea por el Casco Vello de Vigo. «Es que me dicen 'ay, por qué hablas gallego, ay claro, no sabes decirme porque non sabes falalo'. ¡Enséñame, maldita sea! ¡No te burles, enséñame!».

La reivindicación de Víctor: «Adoro Vigo y soy peruano»

En el vídeo, el joven peruano replica: «Non me toques os collóns. Soy latina foreva....Arriba Karol G, arriba Rosalía, pero también arriba Tanxugueiras, arriba Fillas de Cassandra. Tú que eres de aquí ni siquiera sabes quiénes son. ¡Culturízate, estamos en Galicia, escucha música galega!».

Los usuarios de TikTok no han tardado en brindar su apoyo a Víctor, poniendo en valor su esfuerzo por querer aprender la lengua de la tierra que ahora también es suya. «A quen non lle guste que fales galego ou como o falas, que lle bote azucre», comenta una persona. «Como galega,teño que darte as grazas por esforzarte en aprender o noso idioma e defender tanto a nosa cultura», escribe otra.

Pero los comentarios negativos, aunque hayan enfadado a Víctor, no le han quitado las ganas de continuar con su misión. Así, en su último vídeo, titulado «Adoro Galicia, adoro Vigo y soy peruano», el joven se ha enfundado en la bandera del Real Club Celta y, a ritmo de Terra, de Tanxugueiras, exclama ante la cámara: «¡Te amo, Galicia!».