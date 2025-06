Una librera de Vigo desvela los libros más vendidos del mes en su tienda: el 'top 3' lo lidera este autor de la ciudad

El informe «Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024» de la Federación de Gremios de Editores de España reveló que Galicia está entre las comunidades autonómas más lectoras del país.

Según este barómetro, el 66,2% de los gallegos leen en su tiempo libre. ¿Pero a qué libros le dedican su tiempo? Esta pregunta, que bien surge desde la curiosidad pura o desde el ánimo de conocer nuevos títulos, se puede responder echando un vistazo de vez en cuando a las librerías y su resumen de ventas.

Gracias a las redes sociales podemos conocer de cerca cómo es trabajar en el negocio predilecto de los lectores. Por ejemplo, la librería Vigo de Papel, ubicada en el barrio de Lavadores, se ha hecho muy popular en TikTok, donde ya cuenta con más de 34.000 seguidores.

Esta librería, que también es papelería e imprenta, comparte a diario contenido relacionado con las últimas novedades literarias y recomendaciones y, al final de cada mes, expone cuáles han sido los diez libros más vendidos.

Los libros más vendidos de mayo

Así, ya despedido el mes de mayo, la librera de Vigo de Papel ha publicado el top 10 de ventas de ese periodo. En décimo lugar nos encontramos con La fragancia del mañana, de Francesca Giannone; seguido de El buen mal, de Samanta Schweblin.

El puesto número ocho de ventas va para No mientas, de Arturo del Burgo, que la librera confiesa que «nos impresionó y nos sorprendió muchísimo». Los clientes de Vigo de Papel han llevado hasta el séptimo puesto la novela Bosque, de Lola Llatas, mientras que en el sexto está Una ventana a la oscuridad, de Rachel Gillig.

Ya en el quinto, el «maravilloso libro» de María Dueñas Por si un día volvemos. A punto de colarse en el podio tenemos La muy catastrófica visita al zoo de Jöel Dicker, «librazo para absolutamente todo el mundo».

Pero si hay un autor que ha triunfado en mayo en esta librería ese no es otro que Pedro Feijoo. El vigués ha liderado las ventas con su último libro, Donde nacen las bestias, y también ha colocado en el segundo puesto su novela Un fuego azul, publicada en 2020.

El bronce se lo lleva Los aerostatos, de Amélie Nothomb. Y tú, ¿has leído alguno de estos diez libros?