Una pareja de turistas viaja a Vigo y se lanza a probar un chupito muy particular: «Dicen que aquí es típico»

Vigo se consolida como un destino turístico de referencia, especialmente, entre los nacionales. En el acumulado del primer trimestre del año, la ciudad sumó 95.292 visitantes (un 81,8%, nacionales), lo que supone un 22% más que el año pasado, récord histórico.

Así, y con el verano a la vuelta de la esquina (cuando se incrementarán más las cifras de viajeros), miles de personas viajan cada mes a la urbe olívica para conocer su casco histórico, la naturaleza de su área o degustar la mejor gastronomía gallega. Eso es lo que decidieron hacer el pasado fin de semana Adrián y Mónica, creadores del detrás del perfil de viajes @travelvidas.

Esta pareja de madrileños, acostumbrados a recorrer el mundo y contarlo a través de redes sociales, recogieron su experiencia en Vigo en una serie de vídeos de TikTok. Y aunque fue una breve escapada de fin de semana, el viaje dio para mucho.

«Un barrio marítimo muy cuqui» y un chupito «típico»

La pareja aterrizó en Peinador y puso rumbo a Bouzas, «un barrio marítimo muy cuqui», en Vitrasa. Allí se hospedaron en La Suite Hotel, ubicado en la calle Tomás Alonso. Tras enseñar la habitación, Adrián explicó ante la cámara su plan: «Vamos a ir a la zona de tapeo para picar algo, que ya tenemos hambre».

Los turistas se dirigieron al casco viejo de Bouzas y eligieron para cenar el Bar Ribeiro, una de las tabernas típicas de la zona en las que probar marisco, pescado y otras elaboraciones representativas de las Rías Baixas. En esa línea fue su menú: centollo y «pescadito de la zona».

Para coronar la cena, la pareja decidió tomar un chupito que no pasa desapercibido. «Es un chupito de café y dicen que aquí es típico. Se llama La Mamada», cuentan, mostrando la bebida. Y no, no es el chupito de O Ovo. Es un pequeño vasito de licor café con nata que toman sin manos, agarrándolo con la boca y bebiéndolo de una tacada.

«Vivo en Vigo y es la primera noticia q tengo de que ese chupito se llame así», comentaba un usuario en el vídeo de @travelvidas. Desde FARO hemos contactado con el Bar Ribeiro, que confirman que La Mamada es «un clásico» de su establecimiento: «Hace unos años juntos a unos clientes habituales creamos este chupito y ahora lo piden así nuestros clientes».

El resto del fin de semana por Vigo, los madrileños no perdieron la oportunidad de viajar a las Islas Cíes, que confirmaron que es «un paraíso». Todo ha quedado reflejado en su perfil de TikTok, donde decenas de vigueses se han volcado en darles sus recomendaciones por si vuelven a poner la ciudad en su hoja de ruta.