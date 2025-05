Una tiktoker gallega analiza la campaña de comunicación del Celta y su veredicto es claro: «Impecable»

El Real Club Celta de Vigo está en el foco mediático estos días por su ascenso a la Europa League, pero eso no es lo único que se está comentando del equipo. Si algo demostró la celebración de este logro deportivo es que la afición está más unida y volcada que nunca y eso, en parte, se debe a la labor de comunicación y marketing que se ha llevado a cabo durante toda la temporada.

Precisamente es este aspecto el que ha querido analizar la tiktoker gallega Patri Otero (@patriiotero), que destaca la campaña de comunicación del Celta como un ejemplo a seguir para otras marcas de la comunidad en cuanto a construcción de «identidade galega».

«Quero deixar de lado todo o futbolístico e centrarme só na comunicación, porque o Celta está demostrando que non fai falta caer nos mesmos tópicos de sempre para facer unha boa comunicación do que é Galicia, a súa cultura e as súas tradicións», asegura la joven.

«Orgullo de ser galegos»

«A campaña de marketing e comunicación do Celta é impecable. Porque no fútbol, ao igual que en calquera outra empresa, se queres conectar coa xente, o que tes que facer é transmitir unha historia e unha mensaxe», declara Patri Otero, «e a mensaxe que está transmitindo o Celta é o orgullo de ser galegos».

Cabe mencionar, a la hora de hablar de la comunicación del Celta de Vigo, el nombre de Gael García, jefe de Marketing desde 2017 del club celeste y cuya trayectoria ha sido analizada recientemente en FARO. Precisamente en el artículo de Armando Álvarez se destacaban algunas de las acciones que esta tiktoker menciona en el vídeo y que giran en torno a esa identidad propia de Galicia.

«A música en galego soou en todos os descansos e tamén trouxeron música en directo ao estadio e fixeron concertos con artistas locais», resalta Otero. Asimismo, pone en valor que el Celta haya reinvidicado tradiciones gallegas como el Entroido, las cantareiras o los orígenes celtas, de la mano de Abraham Cupeiro.

Por último, la joven menciona la normalización lingüística: «A maioría do contido en redes é en galego, as entrevistas son en galego, o speaker fala en galego...». En este sentido, declara que «igual é o único sitio de toda a contorna de Vigo onde o galego é a lingua principal e onde a xente pode ter contacto directo coa nosa lingua».

El vídeo de Patri Otero, publicado en TikTok hace menos de 24 horas, ya acumula más de 2.000 'me gusta'. Varios usuarios comparten su opinión sobre el Celta: «Está levando a identidade galega a outro nivel, coma o detalle de escribir tódolos concellos na súa camiseta. Non só na lingua senón que está levando a Galicia por bandeira».