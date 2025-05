«El gallego es de paletos», el vídeo viral que ha desencadenado una ola de aplausos en TikTok

Uno se podía temer lo peor nada más hacer scroll en Tiktok y ver ante sí un vídeo titulado 'El gallego es de paletos'. Las primeras palabras de la influencer gallega Aitana del Mar tampoco mejoraban las expectativas de lo que estaba a punto de escuchar: "Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el gallego es el idioma más feo de toda España".

Viniendo de alguien nacido y criado en Galicia, el discurso se hacía todavía más difícil de creer, pero avanzaban los segundos y empezaba a perder la esperanza en que fuese simplemente una introducción 'bait'. "Es como una mezcla entre el castellano mal hablado y el portugués. Y además el acento es literalmente horrible. O sea, suena como a paletos de pueblo".

Por suerte, acto seguido el guión cambió, Aitana empezó a hablar gallego y desveló que esta introducción escondía una fuerte crítica social que ha llenado de elogios la caja de comentarios: "E mira ti por onde, este idioma de paletos ten máis de 70 palabras para falar da choiva: orballar, babuzar, chuviscar, trebón, sarabia, poalla, lixoeira, chuvascalla... E logo din que é un idioma feo, mal falado e pobre. Pois que queres que che diga. Pobre paréceme o que só pode dicir 'lluvia'".

@AitanaDelMar defiende el gallego ante los que dicen que 'es de paletos'

"Somos tan paletos que temos palabras como afouteza, xeito, morriña, enxebre... Que no castelán nin existen. Temos un idioma tan rico e tan noso que tiveron que prohibilo, ridiculizalo e censuralo. Porque claro, cando eras pequeno sempre preferías tirarlle do pelo á nena que che gustaba antes que bicala", continuaba en su discurso de apología del gallego.

"Como dixo Pondal: os bos e xenerosos, a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais só os iñorantes, e feridos e duros, imbéciles e escuros, non os entenden, non. Por que... sabes qué? O galego non é feo. Feo é deixar morrer o que é teu. O que tanto lle custou aos nosos avós protexer, coidar e facer rexurdir. Feo é esquecer a nosa historia, a nosa identidade e a nosa voz. E se aínda así, pensas que é feo, igual o problema non é o idioma, senon o completo", añadió para concluir.

El vídeo acumula ya más de 200.000 reproducciones, 25.000 likes, casi mil comentarios y 1728 guardados. En la caja de comentarios, la gente no pudo evitar admitir su incredulidad al inicio del vídeo y añadir que eso les obligó a quedarse hasta el final para terminar por aplaudir las palabras de Aitana.