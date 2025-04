Dos coruñeses señalan a Vigo como el peor sitio para veranear y las redes responden: «Seguro que son de mordor»

Veranear en Galicia es una experiencia única que combina paisajes naturales impresionantes, una rica cultura y una gastronomía de primer nivel y en los últimos años, durante los meses de verano se convierte en un destino muy popular para quienes buscan tranquilidad, belleza natural y un ambiente relajado.

Las playas gallegas son uno de sus mayores atractivos. Desde las Rías Baixas hasta las Rías Altas, hay una gran variedad de playas, muchas de ellas prácticamente vírgenes, con aguas limpias y paisajes de ensueño. En cualquiera de las cuatro provincias encontrarás lugares espectaculares, pero como en todo, hay preferencias.

El creador de contenido @lucasreyy_ ha salido a la calle para preguntar a los coruñeses cuál es el mejor sitio de Galicia para veranear y se encontró con dos ferrolanos que no lo han dudado.

Uno de ellos ha asegurado que Sanxenxo, mientras que la chica primero aseguró que las «islas Cíes», pero rápidamente rectificó y aseguró que Finisterre.

En cuanto al peor, los dos han coincidido señalando a Vigo como el peor sitio para veranear aunque sin argumentos y con una respuesta que no ha sonado muy convincente.

Al poco rato el vídeo se llenó de comentarios en los que, vigueses o no, han salido en defensa de la ciudad. «¿Esta gente sabe que las cíes están en Vigo?», «madre mía dicen Vigo y no dicen Ourense que no tiene ni playa y hace 40°», «de Ferrol…. Y dicen que Vigo es el peor sitio para veranear. ¿Estos saben donde queda Vigo? ¿Y las Cíes?», «pero si las Cíes pertenecen a Vigo y le gustan...», «¿qué hacen criticando a Vigo siendo de Ferrol?», fueron algunos de los más repetidos.