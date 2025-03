Una andaluza desatada la polémica en redes al compartir una fotografía de su desayuno en Galicia: «Lo que me trajeron cuando pedí una tostada...»

Una usuaria de X' ha generado un gran revuelo al compartir la imagen de un desayuno. Con motivo del día de Andalucía, @alesucks__ quiso reivindicar lo que para algunos andaluces es una de sus señas de identidad. Los desayunos es algo a lo que le dan mucha importancia y así lo quieren dejar claro.

Para reivindicar sus raíces compartió una fotografía de un desayuno, pero no andaluz, sino uno que le pusieron cuando estuvo en Galicia. «Yo solo vengo a recordar lo que me trajeron cuando fui a Galicia y me pedí una tostada de aceite y tomate», escribió junto a una imagen en la que se ve un trozo de pan con media rodaja de tomate. Según ella misma respondió a otros usuarios, se topó con esto en una visita a Pobra de Brollón en Lugo.

La imagen no tardó en viralizarse y se llenó de reacciones. Por una parte, las de algunos andaluces. «Con el tema del desayuno siempre seré inamovible. Una vez sales de las fronteras de Andalucía lo de desayunar bien y con sensatez se vuelve una cuestión dudosa», le respondieron.

Pero también hubo una oleada de gallego y visitantes de Galicia que comentaron la publicación. «¿Para qué pides una tostada de aceite y tomate en Galicia?», «Soy de Galicia y pido muchísimas veces tostada con tomate y aceite y jamás de los jamases me han puesto algo semejante…», «Siempre me acordaré de ir a desayunar en A Coruña, pedir unas tostadas con tomate y aceite y que me dijeran que no tenían. La única pega que le pongo a Galicia», «juro que en Galicia desayuna tostadas con aceite y tomate muy frecuentemente, no vi eso en mi vida».