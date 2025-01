Así serían los personajes de Xabarín Club si fueran reales

Xabarín Club fue un auténtico fenómeno social entre los más pequeños y no tan pequeños seguidores de la Televisión de Galicia, un espacio televisivo que emitía contenido infantil en gallego. Dentro de su programación convivían los dibujos animados, la música, los videoclips y los espacios de producción propia.

Entre las series de dibujos animados que todo el mundo recuerda se encuentran As bólas máxicas (Dragon Ball) o Shin Chan, que marcaron la infancia de una generación que nació y creció con un programa que muchos todavía recuerdan a día de hoy.

Gracias a la Inteligencia Artificial le hemos podido poner cara 'real' a algunos de los personajes que vieron crecer a muchos niños gallegos a la hora de la merienda.

Goku de Dragon Ball

Goku era el protagonista de la serie 'Dragon Ball' que narra las aventuras de este guerrero saiyajin, experto en artes marciales que en su infancia inicia sus viajes y aventuras en las que pone a prueba y mejora sus habilidades de pelea, enfrentando oponentes y protegiendo a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad.

Goku / IA

Doraemon

La serie narraba las aventuras un gato robot cósmico azul que viene del futuro como amigo de Nobita, un chico muy perdido entre los estudios, algo torpe con sus amigos, desafortunado, vago, holgazán y desgraciado.

Doraemon / IA

Detective Conan

La historia se centra en Shinichi Kudo, un famoso detective que es envenenado por unos hombres vestidos de negro, pero en vez de morir encoge hasta tomar el aspecto de un niño de 7 años. Tras esto, Shinichi, decide cambiarse el nombre por Conan Edogawa para seguir investigando y volver a su tamaño original.

Detective conan / IA

Ninja Hattori

La historia trata sobre un niño ninja de 11 años llamado Kanzo Hattori, quien llega a la ciudad donde vive Kenichi, un niño vago y con problemas en su escuela. Hattori se hace amigo de Kenichi y lo elige para ser su amo. Junto a Shinzo y con Shishimaru Kenzo Hattori hará despliegie de técnicas comportamientos y habilidades ninja para ayudar en la vida de Kenichi.

Ninja Hattori / IA

Shin-Chan

Shin-Chan narra las disparatadas aventuras de un niño japonés de 5 años que va al jardín de infancia, le gustan los dibujos animados del Ultra Héroe y las galletas de choco, un niño como cualquier otro ¿o no?. Desde luego que no, Shin-Chan es un auténtico terremoto, ligón, descarado, grosero, maleducado y no para de meterse en líos.

Shin chan / IA

Teletubbies

Un programa orientado a los más pequeños de la casa para ayudarles a aprender curiosidades acerca de objetos y lugares que se ven todos los días.

Teletubby / IA

¿Te los imaginabas así?