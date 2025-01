Un tiktoker valenciano alucina al visitar un supermercado en Galicia: «Preparad las gaitas»

El tiktoker Diego Nister, conocido por sus vídeos de humor ha estado pasando unos días por Galicia. El valenciano llegó a A Coruña desde Málaga a raíz de un reto. Un comentario de una tatuadora coruñesa le impulsó para iniciar un viaje hasta la ciudad para entregarle unas cajas de zumos a cambio de un tatuaje.

Además de llevarse a casa un tatuaje de Rafiki, de 'El Rey León' y de visitar Fisterra acompañado del creador de contenidos coruñés Mandayo, se ha dado una vuelta por un supermercado Gadis y ha alucinado con lo que se ha encontrado.

«Dicen que si vienes a Galicia y no pasas por un supermercado gallego no vives la experiencia completa. Hoy me adentro en territorio desconocido. Preparad las gaitas», comienza diciendo mientras pasea por los pasillos.

Su primera parada fue la pescadería. «Aquí hay más opciones que en Tinder. Percebes, mejillones, nécoras...». Cuando llegó a la sección de los vinos, la cosa se puso «seria». «Albariño, Ribeiro, Godello... podemos decir que en Galicia hay tanto vino que si soplas al aire te colocas».

«Seguimos con los quesos. 'Quiexo do país'. Tetilla, Arzúa.. tú vienes a Galicia y te dan un curso avanzado de quesología».

Su última parada fue la zona de la panadería. «Esto es un 'bolo galego' o como yo lo llamo, 'un pan con superpoderes'. Duro por fuera suave por dentro», explica. «Perfecto para mojar, partir nueces o para defenderte de los percebeiros si se enfadan».

«Se respira cena gourmet si vienes», termina diciendo en un vídeo que ha llegado hasta los supermercados Gadis que han comentado la publicación animándole a avisar la próxima vez que venga para llevarse un «pack de bienvenida».