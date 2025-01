El criticado vídeo de una tiktoker que alerta entre lágrimas sobre esta situación en el Camino de Santiago: «Era uno de mis mayores miedos»

El Camino de Santiago es una experiencia de lo más enriquecedora. Todas las personas que lo hacen coinciden en todas las emociones que se sienten durante la experiencia de llegar a la Plaza del Obradoiro.

Cada vez son más las personas que se suman a vivir esta experiencia en solitario, pero una chica ha compartido un vídeo contando como ha sido para ella hacer el Camino sola y las dificultades a las que se ha enfrentado.

«Ir sola por aquí y saber que no puedo parar en el bosque... Me están doliendo muchísimo los ovarios y me quedan 20 kilómetros de recta por el bosque sin ningún sitio donde parar», comienza a decir entre lágrimas.

«Chicas, que si venís al camino de Santiago os pueden pasar estas cosas. Era uno de mis mayores miedos porque es que literalmente me quedan 20 kilómetros sin nada donde parar», explica. «20 kilómetros por este puto camino sin nada donde parar, tío. ¿Pero sabes qué te digo? Que me duelan los ovarios solo me va a hacer acabar el día de hoy con más ganas. Una lloradita y para adelante».

«El dolor está ahí y el dolor no se va a ir hasta que llegue, así que tengo literalmente dos opciones: ponerme triste y pegarme todo el camino llorando o llorar lo que necesite llorar, respirar profundo y seguir andando con el dolor», reflexiona Sara.

«Poner el foco en otra cosa, como en lo bonitos que son los campos... Lo único que puedo hacer es tirar para adelante. ¡Va Sara! Esto solo te hace una mujer más fuerte», termina diciendo.

La publicación se ha llenado de comentarios. Muchos usuarios han criticado con dureza su actitud. «Si te parece te ponen un baño portátil cada 5km, hay que saber dónde se mete uno. Urbanita explorando fuera de su entorno de atascos», «No entendí qué tiene que ver ir sola con el dolor de ovarios por la regla. Aunque fueses con 20 personas más... te dolerían igualmente», «Pues es el Camino de Santiago. Infórmate a que vas y así te ahorras videos tontos».

También hubo quien no entendió por qué no se tomó algo para el dolor o hizo lo que tuviera que hacer para calmar su dolor ya que, como ella dice, no había nadie alrededor.