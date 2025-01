Miguel Quintana señala las necesidades del Celta de Vigo en el mercado de invierno

Miguel Quintana está revolucionando el periodismo deportivo desde dentro. Su trayectoria le llevó por fuera de los derroteros habituales, creció apartado de los medios tradicionales y fue su canal de Youtube el que lo aupó a la posición que hoy representa, pero no por ello dejó de comportarse nunca como un periodista.

Ahora, trata de cambiar el sector desde dentro, con un programa plural en el que trata la actualidad de todos los equipos de Primera División por igual y en el que conjuntos como el Celta obtienen un espacio desde la cobertura nacional. En uno de sus últimos programas, se dedicó a analizar lo que cada equipo buscará en el mercado de invierno.

Tras analizar la situación de Alavés, Athletic Club o el complejo panorama que asola al Fútbol Club Barcelona, fue el turno de un Celta de Vigo con el que se mostraron particularmente optimistas de cara al mercado de fichajes de invierno.

Las necesidades del Celta de Vigo en el mercado de invierno

Durán, Javi , Sotelo y Bamba, ayer en Afouteza. | Pablo H. Gamarra / Archivo

"En esta dinámica que está el Celta, tiene que empezar a mirar un poquito a futuro. Creo que debería ir mirando un portero para sustituir a Guaita. Es cierto que está a un buen nivel, pero no va a durar para siempre y a mí Iván Villar no me parece que pueda ser ese futbolista", comentaba el copresentador Nahuel Miranda mientras Miguel Quintana suscribía sus palabras. "Y un central titular para entrar por Starfelt no me sobraría", terminaba su exposición Miranda.

"Sí, porque Javi Rodríguez está a un muy buen nivel. Marcos Alonso, que acaba contrato, también. El tema es que a Aidoo parece que se le está buscando una salida", indicó Quintana. "Están pendientes sobre todo de las salidas, que esto lo ha comentado más de una vez Giráldez en rueda de prensa, que tiene demasiados futbolistas", añadió Nahuel Miranda.

Sobre este último aspecto, señalaron la ya inminente salida de Tadeo Allende, que como informó FARO DE VIGO será sustituido por Jones El-Abdellaoui; y que el Celta escucha ofertas por Jonathan Bamba, que cuenta con una alta ficha debido a que llegó libre. "Sobre todo en la zona de tres cuartos, que están empezando a entrar Pablo Durán, Fer López y compañía y les están quitando minutos. Por lo que yo reforzaría sobre todo atrás", explicó Nahuel Miranda.

"Me parece una buena posición de mercado la del Celta. De 'Mira, estoy aprovechando al máximo A Madroa y lo que he fichado para A Madroa, como Pablo Durán o Alfon. Tengo un once más o menos consolidado con una pequeña rotación. Entonces todo lo que fiche va para sumar'. Por lo que no es tanto tapar un hueco como mejorar lo que hay. Porque al final Guaita está respondiendo, por ejemplo. Entonces simplemente estás abierto a oportunidades de mercado, como el caso de Jailson la temporada pasada", concluyó Miguel Quintana.