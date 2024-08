El aviso de una joven sobre lo que puede pasar si recurres a Airbnb: 'No lo uséis'

Airbnb se ha convertido en una de las opciones preferida de alojamiento cuando viajamos. La amplia cantidad de opciones y precios que se ofertan en la página web así como las comodidades ha provocado que cada vez sean más los que recurren a este servicio.

Lo cierto es que suelen ser muy cómodo para las personas que lo utilizan, pero puede llegar a convertirse en una auténtica tortura para las personas que viven en los edificios en los que se instalan estos pisos turísticos y así lo ha expresado Mariona Lucas.

La joven ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que ha explicado el calvario por el que dice pasar por culpa de los pisos de alquiler turístico que rodean su piso y que le provocan innumerables molestias.

"Llevo así tres años, lo que llevo viviendo en este piso, con timbradas a media noche...", comienza explicando. "Todos los pisos del edificio son Airbnb que lleva el casero. El primer año eran todo reformas, cada mes echaban a un inquilino. Han hecho que la convivencia sea imposible", contó asegurando que su casero está haciendo todo lo posible por echarles.

"El guiri que estaba abajo se ha disculpado y me ha dicho que en la página de Airbnb pone que llamen a mi piso si no les abrían la puerta de abajo", descubrió gracias a un inquilino. "No solo mi casero ha estado haciéndonos la vida imposible, con gente distinta todos los días, que vienen de fiesta, a buscar problemas, fuman en los pasillos, gritan… encima les piden que llamen aquí."

"No uséis Airbnb, le estáis jodiendo a la gente. Hay opciones como hostales decentes, donde pagan a trabajadores, tiendas de campaña...", pidió desesperada mientras decía que ya han denunciado la situación.