Ni a las diez ni a las cuatro: esta es la hora perfecta para ligar en el Mercadona

El amor puede aparecer en cualquier parte, incluso en el supermercado. Y si no, que se lo digan a la tiktoker Vivy Lin, que ha revolucionado esta semanas las redes sociales gracias a una teoría sobre cuál es el mejor momento para ir a comprar y, de paso, encontrar un nuevo amor.

El vídeo viral de Vivy Lin aborda la teoría de que existe una hora "perfecta" para conseguir ligar haciendo la compra, concretamente, en Mercadona. "Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga 'me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona'", dice. Para su sorpresa, al buscar en Google si había tal información registrada encontraron que no eran las primeras en plantearse esa cuestión.

"Estoy de piedra", afirma Lin, acompañada de su amiga. Las dos han terminado de hacer la compra y justo se encuentran en esa franja horaria idónea para el amor: entre las 19:00 y las 20:00 horas. Así que deciden poner a prueba la teoría.

La hora de ligar en Mercadona

"Ahora me parece que todo el mundo está aquí de siete a ocho para lo mismo", comenta la tiktoker y actriz mientras pasea con su amiga por los lineales del supermercado. "Aquí hay gente que lleva un rato dando vueltas igual que nosotras".

No está demostrado de forma científica que realmente se ligue más en el Mercadona en ese horario, pero el vídeo de Vivy Lin ha causado furor en redes. El tiktok supera las 800.000 visualizaciones y tiene más de 2.000 comentarios; en ellos, la gente se han lanzado a contar sus experiencias al respecto o incluso, compartir las "horas del amor" de otras compañías de alimentación.

"Chicas, os aconsejo El Corte Inglés, sección perfumes a la hora de comer...es cuando los ejecutivos descansan para tomar un piscolabis", escribe una usuaria. Otra mujer bromea con que ya sabe a qué hora no mandará a su marido a hacer la compra, mientras que muchas comentan que empezarán a bajar en ese horario al Mercadona o incluso preguntan en qué pasillo fluye mejor el flirteo. Quién sabe, tal vez el amor te esté esperando en la sección de congelados.