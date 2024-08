Bisbal, Will Smith y un coche: el encuentro que revoluciona las redes sociales

David Bisbal y Will Smith reunidos en un coche para escuchar música y cantar a viva voz. Esta escena podría ser un sueño o parte de una película de ciencia ficción, pero es una realidad desde anoche y ha puesto patas arriba las redes sociales.

El conocido cantante y rapero estadounidense se encuentra en plena campaña de promoción de su nuevo álbum, Work of Art. Para ello ha decidido poner en marcha una serie de vídeos llamada 'The Car Test', en la que diferentes famosos se suben con Smith a un coche y escuchan en exclusiva el disco. Las últimas semanas han pasado por esta sección los cantantes Paulo Londra y Young Miko.

El invitado de esta semana ha sido David Bisbal y en menos de 24 horas, el vídeo ya cuenta con 60.000 visitas y miles de reacciones en redes. En él se puede ver a Will Smith recibiendo al intérprete español con un enérgico "¡Hermano!" y un choque de manos, como si fuesen dos viejos amigos. Pero de todo este surrealista encuentro, un momento concreto ha corrido como la pólvora por Internet: los gorgoritos en directo de Bisbal.

La sorpresa de Will Smith

El vídeo muestra a David Bisbal escuchando el nuevo tema de Smith muy concentrado cuando de pronto, comienza a improvisar sobre la canción con su característica forma de cantar. El estadounidense se queda atónito ante la potencial vocal del extriunfito. "¿Qué fue eso? Me gustó lo que estabas cantando?", le dice, "¡Necesito eso!".

Bisbal retoma los gorgoritos y bromea con Will Smith: "¿Quieres una versión en español? Llámame, hombre". El español también se arranca a dar palmadas flamencas en otro momento e incluso bailan juntos al ritmo de la canción.

Reacciones al vídeo de Bisbal

La secuencia ha captado la atención de los internautas y también la de personalidades como Ibai Llanos, que ha comentado el vídeo en su cuenta de X (antes Twitter). "Este video se grabó el día de la Velada. Salí a mear y me encontré a Bisbal dándole hostias al coche y gritando con Will Smith. No quise ni preguntar. Ahora entiendo todo", escribe el famoso streamer.

Otros usuarios, como @xstraightedge_, destacan el crossover que supone ver juntos a los dos artistas: "¿Cómo le explicas a alguien que nació después de 2010 que la infancia de los generación 2000 era que tu madre pusiera álbumes de David Bisbal todo el día los fines de semana y de noche ver una película de Will Smith o el Principe de Bel Air?". Parece que la estrategia de Smith y su nuevo disco está funcionando y dará de qué hablar.