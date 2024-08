Un andaluz visita las Islas Cíes y levanta la polémica: 'A ver si le enseñáis modales a las gaviotas'

Quien conoce las Islas Cíes sabe que hay que ir preparado. Nunca sobra una bolsa de basura -dado que es un espacio protegido-, se recomienda no fardar de bocadillo delante de las gaviotas y planificar el viaje y el transporte con tiempo. Con esa fórmula, algo de buen tiempo e informándose previamente sobre su patrimonio natural, la visita será un éxito casi asegurado.

Con todo, hay viajeros que ni así logran disfrutar del paraíso. Fue el caso de un matrimonio de andaluces que eligió las islas para pasar uno de sus días de viaje en Galicia. Una usuaria de Tik Tok, @nat88mg, subió un vídeo en el que su marido relataba lo vivido. "Hemos ido a las Islas Cíes y barato eh, 40 euros ida y vuelta por persona", comenzaba diciendo con ironía el hombre. Este primer comentario suscitó el enfado de muchos usuarios, que indicaron que el billete desde Vigo sale a 26 euros (ida y vuelta). Al parecer, este matrimonio se habría quedado sin plaza en las navieras y tuvo que ir en lancha como alternativa.

"Cuando llegamos una guía nos dijo que no nos podíamos llevar conchas, ni tierra, ni darle de comer a las gaviotas... Allí se levanta un aire que yo me he traído dos kilos de arena en el pelo, como me pare la aduana en Portonovo me meten en la cárcel por contrabando de arena", expresó.

Cuidado con las gaviotas

"También nos dijeron que no le diésemos de comer a las gaviotas. Yo no tengo ningún interés, pero es que ellas no tienen vergüenza. Son una manada de hienas al lado mía. Yo tenía una caña de chocolate y tenía ilusión con ella pero me la han picoteado", añadió a su anécdota."A ver si le enseñáis modales a las gaviotas", concluyó.

La temperatura del agua es otra de las características que suele impactar a los visitantes: "Ni frío ni calor: cero grados. Se te aclaran las ideas, yo no me pude bañar", dijo el visitante con acento andaluz.

El vídeo acumuló más 332 mil visitas en apenas unos días y hasta un millar de personas comentó sus sensaciones. Aunque la mayoría aplaudió el sentido del humor del andaluz, otros fueron críticos con la creadora de contenido: "¿Por qué no os vais a Doñana?", les preguntó un usuario.