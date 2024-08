La advertencia de un experto a los que beben cerveza sin echarla en vaso: "No tienes ni idea"

La cerveza es una de las bebidas más consumidas de nuestro país. Es la compañera perfecta de cualquier plan. Fresquita y sin vaso suele ser una de las formas en la que más se consume, pero según un experto cervecero, esto deberías cambiarlo.

"Si estás bebiendo cerveza sin echarla antes en un vaso déjame decirte que no tienes ni idea", empieza diciendo. "Te voy a explicar tres razones por las que tienes que echar la cerveza en un vaso antes de beberla".

"Si la cerveza no rompe en el vaso rompe en tu estómago. Porque seguro que has visto, cuando echas la cerveza en un vaso se genera una preciosa capa de espuma", explica. "Pues este proceso de romper la cerveza ayuda a liberar los aromas y la carbonatación de la cerveza, por lo que si no la dejas romper en el vaso la cerveza cae en tu estómago y se produce allí esta fase pudiendo generar malestar e hinchazón".

"La segunda es que el vaso permite liberar mejor los aromas, lo que permite apreciar mejor los sabores mejorando notablemente nuestra experiencia", asegura.

"Y la tercera razón es que el vidrio nos permite controlar mejor la temperatura de la cerveza porque los materiales como el metal o el cristal de las botellas no conservan bien la temperatura, por lo que si echamos la cerveza en un vaso tendremos una experiencia más fresca y placentera", afirma.