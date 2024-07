El nuevo concepto que un hostelero cobró a su cliente en un ticket y ha hecho estallar las redes

Disfrutar de un buen refresco con amigos en un bar es uno de los planes que más nos gusta hacer a los españoles. Podemos tirarnos horas sentados si tenemos una buena charla y una bebida con la que pasar la tarde.

Aunque los precios están por las nubes es una costumbre a la que nos cuesta mucho renunciar. Lo que sí nos cuesta menos dejar de hacer es dar propinas. Darle un plus al camarero o al restaurante en el que hemos disfrutado es una tradición que ya casi no se sigue, y menos ahora que casi todo se paga por con tarjeta. Por ese motivo, un bar de Madrid ha decidido tomar sus propias medidas para que esto no deje de pasarle a sus camareros.

Un usuario de 'X' ha compartido en su perfil la sorpresa que se llevó cuando se disponía a pagar los dos refrescos que se tomó en el 'Huevos trufa'. "Ya está aquí", anuncia.

El precio de los dos refrescos era de 7, 20 euros, pero con lo que no contaba era que al final tendría que pagar 0, 58 céntimos más por "propina sugerida". Un gesto que ha desatado la reacción en las redes.

"Sitio que lo implemente, sitio al que no vuelvo", "Lo veo bien. Es necesario, los empleados de la hostelería cobran poquísimo", "Solo pido que esos bares o restaurantes lo comuniquen en un letrero en la entrada, que se cobra "propina" y yo decidiré si entro", son algunos de los múltiples comentarios que ha generado la medida de este local.