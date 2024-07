Lanzan un SOS por un robot aspirador que se "escapa" de un local en Vigo: "Rumbita es parte del equipo, la extrañamos muchísimo"

"Rumbita, es parte del equipo, tiene una función muy impresionante. Si alguien, la ha encontrado, agradecería que nos la devolviese. Puede ser una entrega anónima". Este fue el SOS que se publicó hace unos días en la cuenta de Instagram de Tatarina, un centro de ocio infantil situado en Bouzas.

El aviso hace alusión al robot aspirador que "se habría escapado" del local mientras sus trabajadoras limpiaban y fregaban una de las estancias, "por eso teníamos la puerta abierta, para que el suelo se secase", apunta Sonia, una de las responsables del centro, en declaraciones a FARO.

"Rumbita", que así se llama el aspirador "decidió seguir su camino por la parte exterior del local, en la calle Camilo Veiga. No quiero pedir rescate porque confío en la gente", concluía el aviso.

Fue vista "sin rumbo" por Tomás Alonso

Uno de los usuarios respondió a esa llamada de socorro de Tatarina, adjuntando un vídeo (que acompaña a esta información) como prueba del posible paradero del electrodoméstico: "Aquí está, paseaba por Tomás Alonso ayer... lo siento, iba sin rumbo", escribió, sumándose al ácido, irónico y, en definitiva jocoso tono con el que las propietarias de la 'Rumba a la fuga' reclamaban su vuelta a casa.

Tatarina tocó todas las puertas a su alcance, entre ellas la de la página de 'Objetos Perdidos y Encontrados Vigo y Alrededores', donde pidieron colaboración ciudadana con la descripción de 'Rumbita': "Llevaba sus escobillas nuevas, depósito supongo que lleno. La extrañamos muchísimo. Si alguien en Camilo Veiga la ha visto o la tiene en casa, yo tengo el cargador. Es el único que conoce, es sensible. Rogamos nos la devuelvan".

"No, no ha vuelto"

A pesar de los númerosos intentos por localizarla, finalmente optaron por "contratar" a otra ayudante de limpieza, ante la gran cantidad de trabajo que se empezaba a acumular, y bajo el título de "No, no ha vuelto, no, nos la han devuelto", colgaban hace unas horas un vídeo con la nueva adqusición, ya a pleno rendimiento:

"No, no es la misma, sé que todos estáis esperando el vídeo de '¡Apareció!'..., pero no ha aparecido", comenta Sonia en el clip con la segunda parte de esta historia. También explica que al ser temporada alta en el centro, "la necesitamos" y anuncia la llegada de "Conguita, su prima". Pero las responsables aún no han tirado la toalla con la robot desaparecida: "Este es un mensaje para 'Rumbita': si te has fugado por la saturación de trabajo, Conguita se va a quedar contigo todo el tiempo que necesites, con tu mes de vacaciones... pero vuelve, por favor, necesitamos estar tranquilas".

No obstante, no descartan que haya sido "secuestrada", por eso continúan diciendo que "en el caso de que te hayan retenido contra tu voluntad, por favor, devuélvenosla". Concluyen el mensaje, prometiendo al que realice la devolución recompensarle con un paragüitas de chocolate, "es el premio que damos a los niños que celebran aquí su cumpleaños; para nosotros sería una celebración".

Conguita sustituye a Rumbita en las labores de limpieza del centro infantil Tatarina. / Cedida

Para evitar futuras pérdidas, las responsables del nuevo robot aspirador le han puesto una etiqueta con el telefóno y este contundente mensaje: "En caso de fuga, devuélvela".