Un vigués resuelve una de las grandes incógnitas de la humanidad y logra más de 2,5 millones de visualizaciones

"Mira que siempre he intentado contestar a los comentarios de todas mis publicaciones, pero esta se me ha ido completamente de las manos", comenta el experto en comunicación y emprendedor vigués Roberto Pérez Marijuán al ver la avalancha de reacciones que ha tenido un vídeo que compartió en su perfil de Tik Tok, en los últimos días.

El contenido que se ha hecho viral resuelve una de las dudas que muchos tienen cuando escuchan su voz grabada, por ejemplo, en un mensaje de audio de Whatsapp. "Es de interés para cualquier persona y cualquier edad, porqué nuestra voz nos suena diferente cuando nos escuchamos hablar en directo, o cuando lo hacemos a través de una grabación", asegura este experto que si bien, reconoce que "hay un pequeño porcentaje que ama escucharse en grabaciones, hay uno bastante mayor que no soporta hacerlo o simplemente no se gusta".

Dice Marijuán en ese vídeo que va camino de los 3 millones de visualizaciones, que "la razón por la que odias tu voz cuando la escuchas es porque faltan las bajas frecuencias a las que estás acostumbrado". A modo de explicación más técnica aclara que "cuando hablas, escuchas tu voz tanto a través del aire como mediante la conducción ósea de tu cabeza, que transmite mucho mejor las frecuencias bajas a través del cráneo hasta tus oídos".

Continúa asegurando que "sin embargo, cuando cuando tu voz grabada solo contiene el sonido transmitido por el aire, provoca una disonancia entre cómo crees que suena tu voz y cómo realemente suena" y matiza que la voz grabada "casi siempre tiene un tono más alto de lo que esperas".

Miles de comentarios

Más de cinco mil comentarios suma ya este vídeo. Y aunque su autor se ha disculpado por no haber podido contestar a todos, sí ha reaccionado a algunas dudas que los que han visto y escuchado su explicación le han planteado:

"¿Entonces la gente me escucha cómo sueno en los audios?", pregunta Laura con un emoji de decepción. "Es cierto que los móviles no son el mejor sistema para grabar una voz, pero el resultado no se aleja demasiado de la realidad que podemos captar con nuestro sentido del oído", comenta Roberto.

"Un contenido en Tik Tok que nunca había visto... interesante", dice otro usuario.

"¿Cuál es la real, la grabada?", pregunta otro. "Para el resto del mundo, sí", le responde el experto.

@robervigo07, el nick del asesor vigués en esta red social, ha compartido otra cuestión en forma de vídeo que también tiene que ver con percepciones y que muchos se preguntan: "¿Por qué te ves bien en el espejo y mal en las fotos?". Este nuevo contenido ya supera los dos millones de visualizaciones.