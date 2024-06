Un registrador se niega a que unos padres le pongan este nombre a su hija: "Quiere dañarle la vida"

La originalidad a la hora de poner nombres parece haber superado todos los límites, o si no que se lo pregunten a este registrador venezolano que, asombrado por la propuesta de unos padres, tuvo que compartir un vídeo en su perfil de TikTok contando lo que había vivido.

"Llega una madre y me dice que su hija se va a llamar Puty. Así como está escrito. Dije no, no, cómo le va a poner Puty a su hija, ¿cómo le va a poner Puty a su hija? Imagínese esa niña cuando crezca", comenzó explicando.

La madre intentó explicarle que se trataba de un nombre ruso e incluso animó al registrador que lo buscara para que lo comprobara, pero como era de esperar, no encontró nada al respecto y al ver la pillada la madre terminó confesado que ese nombre era la combinación de las dos primeras letras de su nombre y de las del padre de la criatura.

"Por eso la niña iba a pagar los platos rotos de llamarse Puty", dijo indignado el registrador que se negó a que los padres le pusieran ese nombre a la pequeña.

"Es una locura más de un padre que quiere dañarle la vida a esa pequeñita cuando crezca, pero no señores. Un nombre es nuestra carta de presentación. Un nombre es nuestra primera identidad", asegura el registrador. "Padres, no sean creativos a la hora de poner un nombre", termina diciendo.