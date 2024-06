El estafador estafado: su víctima le convence para que le recargue el móvil y desaparece

Los ciberdelitos están a la orden del día. Cada vez son más comunes y llegan por diferentes vías. Desde enlaces fraudulentos de oficinas de Correos y similares, a intentos de estafa suplantando identidades vía WhatsApp. Sea como fuere, lo mejor ante un posible timo online es bloquear y nunca abrir contenido sospechoso. Sin embargo, hay quien decide tener unas palabras con su estafador.

Otros juegan a la picaresca, como fue el caso de un joven que relató en X su hazaña al "torear" a un timador al que consiguió extraerle dinero. El joven recibió un mensaje de, supuestamente, su abuela en el que le pedía que hiciese una transferencia por ella dado que no sabía. Él, en lugar de bloquear al número decidió "seguir el rollo". Le dijo que no tenía saldo en el móvil y que necesitaba internet para hacer lo que le pedía. El timador insistió y procuró que "buscase wifi", a lo que el usuario de X contestó "no, estoy en el medio de acantilados. No conozco a nadie".

Entonces, el timador (que pretendía hacer creer que no sabía enviar dinero por el banco) le recargó el móvil a su "víctima". A continuación le mandó los datos para que el joven realizase el envío pero era demasiado tarde. Este ya había recibido su recarga y tan solo le quedaba deshacerse de su estafador. Se despidió diciéndole "mi abuela no habla como un pibe de mi edad".

La conversación, que el usuario subió a su X, se viralizó . El tuit llegó a siete millones de reproducciones, lo compartieron 6.000 personas y recibió 167 mil "me gusta". Además, muchos felicitaron al joven por su picardía.