La influencer y autora viguesa Rebeca Stones lanzó recientemente su octava novela, "Caracola". Con este motivo, concedió recientemente una entrevista a Los 40, en la que habló sobre su nuevo libro y otros temas de actualidad referidos a la justicia social y al feminismo.

Durante la charla, Rebeca profundiza en las dificultades que enfrentó durante el proceso creativo de su libro e hizo referencia a un "bloqueo" durante el mes de junio que le hizo ir más despacio de lo esperado. A través de la búsqueda de inspiración consumiendo libros, películas y otras novelas pudo superar este escollo tan común entre los artistas.

A nivel contextual, cabe destacar que referencia su obra en Santiago de Compostela, haciendo referencia a sus calles grises y en honor a sus raíces y a la belleza de su tierra.

Caracola, una novela que llama a la reflexión

"Caracola" es su nueva obra, un libro multifacético, sobre el que plasma la inspiración encontrada en su día a día, así como en creaciones ajenas. En ella, Gabriela, joven periodista, lucha por encontrar su voz en un mundo que a menudo subestima a los jóvenes. En su intento, la protagonista contacta con un preso, Tomás, encarcelado por el asesinato de su hermana.

A partir de este punto inicial, la novela gira en torno a la relación que entablan, descubriendo infinidad de matices y liberando muchos prejuicios. Por el camino, aborda infinidad de temas relacionados con el periodismo, la justicia o la reinserción de los presos y reflexiona sobre la globalización y diversos dilemas morales.

Su polémico vestido en LOS40 Music Awards

Durante la entrevista, también fue cuestionada por la polémica generada en torno al vestido que eligió para presentarse a la gala de LOS40 Music Awards.

"No esperaba que se hablase de mí y de mis pezones menos, como te puedes imaginar. Realmente el vestido estaba preparado con un fruncido para que no sucediese eso. Se movió, yo sabía que podía suceder porque era de gasa y es una tela muy fluida y justo en el photo call se me vio un pezón porque el otro estaba bajo el fruncido", comentó sobre lo sucedido.

Sin embargo, no quiso darle mayor recorrido y espera que, al menos, haya servido de algo lo que ha tenido que vivir: "Soy la primera que nunca jamás lleva sujetador y siempre se me marcan los pezones bajo la camiseta, incluso a veces se me transparentan y me da exactamente igual porque para mí es algo completamente natural y hay que normalizar y, sobre todo, hay que despenalizar. Estoy un poco cansada de que los pezones de las mujeres sean siempre un tema tabú [...] No era mi intención que se viralizase tanto, pero si sirvió para normalizar y para hablar del tema, super orgullosa de ello".