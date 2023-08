La geografía es una asignatura que no se le da bien a todo el mundo. Conocer bien la ubicación de los diferentes lugares que componen nuestro país puede ser algo que se les atasque a algunos, pero lo que se ha visto en Twitter en las últimas horas ha supero lo inimaginable.

Una usuaria de esta red social ha compartido con sus seguidores una conversación de WhatsApp en la que cuenta que es de Galicia pero que está viviendo en ese momento en Logroño. La pregunta del interlocutor fue de los más inesperada. "¿Eso está en la Unión Europea no?", le dice.

La joven no pudo disimular su asombro ante la respuesta y lo que le comentó después dejó claro que no se trataba de una broma. "Ósea eres de España? Algo así", le espetó.

La última imagen de la publicación confirma que el fuerte de la otra persona no es la geografía, ya que la chica le cuenta que, al igual que Madrid, Galicia y Logroño también se sitúan en España. “Entonces tienes papeles y todo” responde la otra parte.

El tuit no tardó en hacerse viral en cuestión de horas y se llenó de reacciones de otros usuarios que se mostraron asombrados ante tal situación. “¿Qué acabo de leer?”, "Y pensaba yo que se me daba mal la geografía.. soy un cartógrafo a su lado!" o “Esto supera a cuando me preguntaron si las Canarias estaban rodeadas por un muro”, fueron algunas de las reacciones a esta disparatada y surrealista conversación.