Un partido entre el Camariñas y el Muxía es todo un derbi en la Costa da Morte. Un duelo de máxima rivalidad al que ambos equipos llegan este fin de semana enzarzados en la pelea por las posiciones nobles de la clasificación de la octava categoría del fútbol nacional. Y por si fuera poco el interés que ha despertado el choque, la directiva del Camariñas Fútbol Club ha preparado una sorpresa para todos los asistentes al municipal Hermanas Patiño.

Durante el descanso se sorteará un lote de juguetes sexuales de lo más completo que incluye varios vibradores y hasta bolas chinas. El anuncio ha tenido una gran acogida entre sus seguidores, que no han tardado en mostrar sus opiniones en las redes sociales del club. "Este finde enchedes o campo, vaia taquillón ides facer", "non estaría mal un bote de vaselina para primerizos para completar o kit" o "ojalá me toque", son algunos de los comentarios que han dejado en el muro de Facebook del Camariñas. Lo curioso de esta decisión del Camariñas ha llamado la atención de varios medios de comunicación gallegos y también nacionales, que al igual que FARO se han hecho eco de la noticia.

Camariñas, sitio distinto! 💙



Por un euro da rifa, tal podes levar! 🔥 pic.twitter.com/ZHTumKUjls — Camariñas F.C. (@camarinas_fc) 22 de enero de 2023

Esta no será la primera vez que este equipo gallego lleve a cabo este tipo de ideas. Esta temporada también sortearon centollas en el entretiempo y en otras ocasiones se rifaron embutidos ibéricos y quesos. Todo esto es en parte posible gracias a la inestimable ayuda de los patrocinadores del club.