La popularidad de Borja Escalona empezó a crecer en redes a raíz de un vídeo que compartió en su canal de Youtube y que se hizo viral por un desagradable desencuentro en 'A Tapa do Barril', en Vigo, dónde se negó a pagar unas empanadillas que había pedido.

Una salida de tono que le costó una denuncia por parte del establecimiento y la cancelación, temporal, de su canal por parte de Youtube. Pero está no ha sido su único comportamiento cuestionable. Escalona se dio a conocer en redes por su actitud chulesca y sus malas formas y parece que el escandalo con las empanadillas no le ha hecho cambiar.

El youtuber ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. En esta ocasión, fue expulsado de una tienda de ropa en el centro de Madrid, porque intentaba llevarse un chándal a cambio de promocionarles en su canal.

"Este es el chándal que me van a regalar por esta pedazo de promo que les he hecho. En vez de cobrarles 10.000 euros, me van a regalar este chándal. Son así de majos”, comenta en su vídeo mientras el empleado le pide educadamente que abandone el establecimiento. "Ahora os tengo que hacer la factura; dadme los datos fiscales y me pondré en contacto con la empresa", apunta ante la indiferencia de los dependientes. "Estas promociones, cuando no son altruistas, no es un 'win-win', las tengo que cobrar aparte" asegura antes de irse del local entre risas.

No contento con su actuación en el local, trato de probar suerte en el local contiguo, un centro especializado en uñas.

Borja Escalona, ha regresado a Youtube bajo el nombre de 'El mesías controversial' y ha dejado claro que no se arrepiente de lo que hizo. De hecho, ha intentado hacer lo mismo de nuevo.