Sin duda, Mercadona es el rey de los supermercados en España: su facturación no se puede comprar con ningún competidor. Pero ser uno de los establecimientos más populares también tiene sus grises: la cadena valenciana siempre está en el punto de mira, como en la última tendencia que se ha hecho viral en redes sociales y que consiste en pesar los productos que vende la cadena y no, no es por un buen motivo precisamente.