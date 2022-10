La futbolista del FC Barcelona femenino Ana-Maria Crnogorčević protagonizó este fin de semana una curiosa escena tras la goleada de su equipo al Madrid CFF (7-0). Nacida en Suiza y con ascendencia croata, la jugadora prefirió ser preguntada en catalán en la zona mixta. "No te entiendo", le dijo en un tono de broma a una periodista de Barça TV que le estaba entrevistando en castellano.

“No te entiendo en castellano’. Gran Ana Crnogorcevic pic.twitter.com/HtvH3Sfim2 — Joan Mangues (@jmangues) 1 de octubre de 2022

🇨🇭✔️

🇭🇷✔️

🇩🇪✔️

🇫🇷🫣✔️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✔️

🇪🇸✔️

y ahora me gusteria aprender/entender catalan….. tan dramatico??😅😅 — Ana Crnogorcevic (@AnaCrnogorcevic) 2 de octubre de 2022

La joven, que llegó al conjunto azulgrana hace dos temporadas, ha tenido que salir al paso de las críticas en redes sociales, pues su intención no era otra que la de demostrar que está aprendiendo el idioma catalán, ya que el castellano ya lo controla. Y no es la única lengua en la que se maneja con destreza, también sabe hablar en inglés, francés, alemán, croata y el romanche. "Ahora me gustaría aprender/entender catalán... tan dramático", publicó en Twitter.

La polivalente Crnogorčević anotó dos de los tantos -uno detrás de otro- de su equipo ayer en el Estadio Johan Cruyff. Con un amplio palmarés de azulgrana, entró en los anales del fútbol tras conseguir el primer triplete de la historia del Barça femenino. Así, hizo que el club catalán sea el único del mundo con tripletes en su sección masculina y en la de mujeres.