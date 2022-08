En verano las redes sociales se llenan de anécdotas que muchos de sus usuarios viven en sus diferentes visitas por nuestro país. Muchas de ellas se vuelven virales y generan un aluvión de reacciones que no dejan a nadie indiferentes.

En las últimas horas, el protagonista de un nuevo suceso muy comentado ha sido Ourense. Un usuario ha publicado un hilo de Twitter en el que cuenta lo que le ha ocurrido en su última visita al "Orense profundo".

En su cuenta, este visitante cuenta como su sobrina de 9 años fue instalada por un niño que, al descubrir que no era gallega, le soltó un "pues vuélvete a tu tierra, hija de p*ta. ¡Viva el norte!".

No tengo pruebas pero tampoco dudas del perfil ideológico de los padres. Y el que sea de aquí, tampoco. — Loretta 🍺🎾🎸 (@jbasalo1970) 10 de agosto de 2022

Unas palabras que han dado para mucho ya que su narración no sólo quedó ahí. "Aclaro que más de la mitad de mi familia es gallega y llevo 50 años viniendo aquí, vamos, que conozco el paño y no le doy mayor importancia a la anécdota. Aunque no deja de darme lástima".

"Una posibilidad no descartable es que el niño no fuera de aquí. En agosto hay muchos más veraneantes que autóctonos, lamentablemente. (aquí cada vez hay menos gente)" terminó diciendo antes de zanjar el tema al ver la cantidad de reacciones que estaban generando sus palabras.

Como era de esperar, ha habido respuestas de todo tipo. Desde los que le criticaban por la errónea toponimia de Ourense, a los que apoyan ese comentario y por supuesto, los que dicen que es una historia inventada para hacerse viral.