Después de dos años de restricciones, la hostelería ha vuelto a recuperar su vida habitual. Los horarios y los aforos han vuelto a ser los mismos que antes de la pandemia y por ese motivo, muchos locales se han visto obligados a reforzar la plantilla para hacer frente a la carga de trabajo que, sobre todo, están experimentado durante los meses de verano.

Los turistas llenan los bares y restaurantes de todas las localidades gallegas aunque en muchas ocasiones, les cueste entender que los trabajadores no son robots. Eso es lo que se ha puesto de manifiesto en una de las últimas reseñas que ha recibido un restaurante de Cangas.

El restaurante Lokal se ha hecho viral ha raíz de un comentario que recibió por parte de una clienta indignada con su horario: "No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se pueda hacer pedido a las 15.30 porque cierra la cocina. ¡Flipo!".

Desde el establecimiento no quisieron dejar pasar la oportunidad de responder a sus palabras dando una contestación que está siendo muy aplaudida: "Hola, Rosa. Hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar; y la hostelería aunque en muchos sitios no se respeta hay que empezar a hacerlo. Rosa, sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios, lo sentimos".