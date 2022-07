Twitter no solo es un nido de broncas y toxicidad. Todos los días surgen en esta red social iniciativas muy interesantes para quienes saben cómo engatusar al misterioso algoritmo. Una de ellas nació hace pocos días en las islas británicas. Un usuario mostraba una imagen con los logos de decenas de bandas históricas inglesas y proponía un reto mayúsculo, quedarse solo con tres. Su publicación no tardó en viralizarse por toda la red con miles de personas lanzando sus propuestas y debatiendo sobre sus grupos favoritos con otras personas.

El reto tuvo tal repercusión que no tardó en replicarse con músicos de otros orígenes. La fórmula del éxito llegó hasta Galicia y el proyecto socio-educativo Ao Son Da Nosa Música creó la batalla de las bandas gallegas. Aunque en su cartel no aparecían gigantes como The Beatles, Queen, Oasis o Muse; elegir entre las decenas de contenientes gallegos también es misión imposible.

A batalla das bandas galegas. Só podes quedar con tres. pic.twitter.com/mQFQNmfU3H — Ao Son da Nosa Música (@aoSDNM) 26 de julio de 2022

Ao Son Da Música ha incluido en su selección a bandas y a solistas que abarcan casi todos los géneros de la música que han tenido repercusión en Galicia en las últimas décadas. Desde Xil Ríos hasta las Tanxugueiras, pasando por históricos como Siniestro Total, Golpes Bajos, Carlos Núñez o Los Suaves. Seguro que faltan muchas formaciones que también son merecedoras de estar en este listado, pero la calidad de las que han sido seleccionadas para la batalla es incuestionable. ¿Y tú, qué bandas gallegas escogerías? Solo te puedes quedar con tres.